Iga Swiatek è la regina di WImbledon: Anisimova abbattuta da un doppio 6-0

Non è facile riepilogare quanto avvenuto sul Campo Centrale di Wimbledon dove il pubblico ha assistito a una finale a senso unico: la polacca Iga Swiatek (numero 3 del ranking Wta) si laurea campionessa dopo un dominio netto e incontrastato contro l'americana Amanda Anisimova (numero 7 Wta) con il punteggio di 6-0, 6-0. Un doppio 6-0 non capitava dal 1911, un'altra epoca. In maniera davvero incredibile si è verificata un'umiliazione per l'americana difficile da accettare senza riuscire nemmeno a vincere un game.

Una gara a senso unico

Eppure la Anisimova era stata impeccabile fin qui, nel torneo, avendo sconfitto in semifinale la numero uno del ranking mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka. Si pensava a una finale molto equilibrata ma già dai primi scambi si intuiva che qualcosa non andava nel verso giusto per l'americana che non ha avuto armi per difendersi da una Swiatek sicuramente impeccabile nel primo set con l'avversaria che ha commesso una marea di errori sin dal primo game dove ha subìto le iniziative della polacca che ha strappato il break confermando il 2-0 nel turno successivo. Terzo game molto più lottato ma Swiatek si prende un altro break confermando nel turno successivo, 4-0. Non c'è proprio partita, Iga mette a segno un altro break e arriva l'inevitabile 6-0 in meno di mezz'ora di tempo.

La disfatta di Anisimova

Il pubblico cerca di incoraggiare in tutti i modi Anisimova ma non c'è nulla da fare nemmeno nel secondo set, raramente la finale di uno Slam ha avuto questo andamento così netto. Dall'1-0 arriva subito il break della polacca che scappa 2-0, si attende la reazione dell'americana che non è praticamente in campo ma non c'è, un altro break vale il 3-0 e poi sul servizio di Iga arriva il 4-0. Sono dieci game consecutivi, incredibile. Arriva l'undicesimo game consecutivo, i telecronisti di Sky Sport parlano di "mattanza tennistica": c'è l'ennesimo break Swiatek, 5-0, che diventa 6-0. Un punteggio storico destinato a rimanere per sempre negli annali di questo sport.

Le parole della vincitrice

Prima della cerimonia di premiazione, sono state queste le prime parola della Swiatek. “ Prima voglio congratularmi con Anisimova per le due settimane che hai fatto, vedrai che giocherai altre finali qui. A dir la verità non avevo mai sognato di vincere Wimbledon, è una cosa troppo alta per me. Non pensavo di vincere sull’erba, voglio ringraziare il mio coach dimostrando che il lavoro insieme funziona. Grazie per aver avuto fiducia in me. Questa è una delle migliori partite che abbia mai giocato" .

Grass, mastered.



Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion pic.twitter.com/5fsPpX4ANC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Le parole di Anisimova

Non riuscendo a trattenere le lacrime, Anisimova è stata applaudita a lungo dal pubblico e consolata anche dalla principessa Kate Middleton presente alla finale. "Siamo cresciute insieme, è stato speciale giocare insieme qui. Abbiamo passato due settimane fantastiche qua insieme e voglio farti i complimenti per la vittoria ", ha dichiarato l'americana. " Grazie per avermi supportato dal primo match che ho giocato qui - ha proseguito rivolta al pubblico -.

Avrei voluto giocare meglio per voi ma qualcosa non è andato. Questo non lo dimenticherò. Spero di poter tornare qui l'anno prossimo

". La tennista, che ha perso il padre qualche anno fa, si è sciolta ancora in lacrime ringraziando la madre, presente in tribuna.