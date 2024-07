Immenso Sinner a Wimbledon: 3 set a 0 a Kecmanovic e ottavi conquistati

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una giornata tormentata dalla pioggia, con molte partite – fra tutte quella di Fabio Fognini – rinviate a domani, è il turno, sul Campo Centrale, del numero uno al mondo Jannik Sinner contro il serbo Miomir Kecmanovic per l'ultimo match della giornata. Sinner arriva a questa sfida dopo una battaglia contro Matteo Berrettini, mentre Kecmanovic nel secondo turno ha avuto la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor. Il tennista altoatesino in appena un'ora e 38 minuti batte l'avversario e si concede la seconda settimana a Wimbledon, raggiungendo gli ottavi di finale - la terza volta consecutiva - dove affronterà il vincente della sfida fra Shapovalov e Shelton.

Il primo set è volato via in appena 21’ di gioco – cambi di campo compresi -, con un parziale di 6-1 per l’italiano che ha strappato per ben due volte il servizio all’avversario. Sono i numeri a fare capire come Sinner sia stato devastante nel primo parziale: 2 ace, l’80% di punti vinti con la prima e il 100% con la seconda (contro, rispettivamente, il 64% e il 20%), ben 9 i vincenti del numero uno contro i 3 dell’avversario ma, ad impressionare, sono i punti conquistati: 21 contro 5.

Nel secondo set, dopo che nei primi otto giochi Kecmanovic aveva dato buoni segni di ripresa ed era riuscito per quattro volte consecutive a tenere il servizio, durante il nono gioco subisce il terzo break del match – dopo essere stato avanti 30-0 - e si ritrova nuovamente costretto ad inseguire ma fare punto sul servizio di Sinner è apparso fin da subito di estrema difficoltà e il tennista altoatesino con un parziale di 6-4 ha portato a casa anche il secondo set, indirizzando la partita verso un rapido epilogo.

Il contraccolpo psicologico subito dal serbo ha prodotto, nel primo game del terzo set, un nuovo break da parte di Sinner che nel turno di servizio seguente, nonostante un doppio fallo ed un errore (30-0 il parziale), è riuscito a recuperare e consolidare il servizio conquistato.

Anche nel quinto game Kecmanovic è costretto a cedere il servizio a favore del numero 1 del mondo che, dopo aver mantenuto il servizio nel game successivo, ha chiuso col parziale di 6-2 in tre set il match. Per Sinner è la prima partita chiusa senza lasciare per strada alcun set dopo i due persi contro Berrettini e Hanfmann.