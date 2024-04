Impresa di Nadal: batte de Minaur e avanza agli ATP di Madrid

La speranza è sempre l'ultima a morire ma la vittoria di Rafael Nadal contro Alex de Minaur al Masters 1000 di Madrid sa di impresa: il tennista maiorchino si è imposto contro l'australiano numero 11 del ranking mondiale in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco, mandando in visibilio il pubblico di casa tutto schierato in suo favore. E sì, perché alle già precarie condizioni fisiche bisogna aggiungere che de Minaur non è certamente l'ultimo arrivato e Nadal occupa attualmente la posizione numero 512. Al terzo turno lo spagnolo se la vedrà contro l'argentino Pedro Cahin, numero 91 della classifica Atp.

La rinascita dello spagnolo

Nadal ha vendicato la sconfitta subìta meno di due settimane fa: rientrato dopo 103 giorni di stop per infortuni vari nel circuito, aveva ceduto abbastanza nettamente all'australiano agli Atp di Barcellona con il punteggio finale di 7-5 6-1. Nessuno, o quasi, poteva immaginare quanto sarebbe accaduto oggi a Madrid con Nadal che sembra essere tornato quello di un tempo. Logicamente non è così come dirà lui stesso nel dopo gara ma questa vittoria dà morale anche in vista dei prossimi impegni. Pochi giorni fa aveva fatto preoccupare i suoi tifosi circa la presenza al Roland Garros messa in dubbio dalle precarie condizioni fisiche ma se continuerà a lavorare bene e risolvere i vari acciacchi potrebbe riservare chissà quali sorprese. ll 37enne spagnolo ha giocato soltanto la sua quarta partita dallo stop per infortunio in quello che, molto probabilmente, sarà il suo ultimo torneo di fronte al pubblico di casa.

Battaglia colpo su colpo

La gara è stata una battaglia respinta colpo su colpo con la svolta nel primo set quando è riuscito a procurarsi ben cinque palle break per salire sull'1-0: i demeriti dell'australiano sono stati notevoli con colpi sbagliati clamorosamente ma una tenuta soprattutto mentale che non è stata al top, evento molto strano per uno come lui. Nel secondo set Nadal è entrato sempre più in partita spinto anche dal suo pubblico, l'australiano non ha mai elevato il livello e la svolta decisiva si è avuta nel quarto game con la conquista del break che lo fa salire 3-1. Da quel momemto si capisce che sarà la sua giornata, applausi a scena aperta per rovesci e dritti vincenti con le braccia al cielo alzate grazie al doppio fallo decisivo di de Minaur che vale la partita.

Le parole di Nadal

Intervistato a bordo campo al termine dell'incontro, Rafael si mantiene con i piedi per terra e alla domanda se è tornato il vecchio tennista che tutti conoscono ha risposto di no. " Direi di no, sono certo super contento di essere al terzo turno e qui non posso non ringraziare tutti" . Subito dopo passa velocemente in rassegna quanto accaduto negli ultimi due anni. " È stato problematico giocare a tennis, onestamente non posso ragionare su quanto potrò andare lontano. Devo pensare partita dopo partita” . Un po' di gioia, infine, per il risultato raggiunto. " Ho attraversato mesi molto difficili in cui c'erano momenti in cui non vedevo il motivo per continuare ma avevo il sogno di provare sensazioni come queste, di nuovo, e soprattutto a casa.