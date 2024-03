Indian Wells, a Sinner il primo set (6-3) contro Lehecka, 2-1 il 2° - DIRETTA

Jannik Sinner scende in campo contro il tennista ceco Jiri Lehecka nella gara che vale la semifinale di Indian Wells: nella sua strada trova il numero 32 del tabellone, il ceco che ha ben figurato fin qui e non darà certamente vita facile al numero uno del tennis italiano. In caso di vittoria, Sinner si giocherà la finalissima di Indian Wells e anche il secondo posto al mondo se dovesse superare lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La diretta - 2° set

Terzo game con Jannik che si porta agevolmente sul 40-0 con tre possibilità per il 2-1 che sfrutta subito.

Secondo game con il ceco alla battuta che, seppur con alcuni problemi di gestione degli scambi, sale 40-30 e per un errore di Sinner ottiene il punto, 1-1.

Si riparte dall'1-0 per Sinner che ha il turno di battuta nel primo game del secondo set: da 30-0 a 30-30 ma chiude sull'1-0 per Jannik.

Sinner vince il 1° set

Nono game: Il ceco rischia qualcosa di più spingendo al massimo e cede due palle break a Sinner che valgono il primo set (15-40): un ace cancella la prima ed è bravo cancellando anche al seconda, un altro 40-40 ma Sinner, grazie al nastro favorevole, ottiene il terzo set point che fa suo chiudendo 6-3 in 39 minuti.

Ottavo game: tocca a Sinner servire, sul 30-0 stringe troppo una diagonale che finisce in corridoio, 30-15 e poi 30-30 con un ottimo dritto del ceco. Prima palla break per Lehecka su un errore di Jannik che annulla con una prima vincente, 40-40 ma alla fine mantiene il turno di servizio e sale 5-3.

Settimo game: il ceco prova a rispondere a Sinner portandosi, anch'esso, sul 40-0 (ma sempre sotto di un break) chiudendo con un ace, 4-3

Sesto game: Sinner sul velluto, va agevolmente sul 40-0 chiudendo a zero, primo turno di servizio a zero della partita è di Sinner, 4-2.

Quinto game con Lehecka alla battuta ma con molta fatica per il ceco si fa di nuovo ai vantaggi, 40-40: ottima prima palla, vantaggio per il ceco che si conferma dopo, tiene il turno di servizio e punteggio adesso di 3-2.

Quarto game con Sinner che consolida il vantaggio sfruttando bene il turno di servizio, punteggio di 3-1 per l'azzurro.

Nel terzo game l'altoatesino sfodera alcuni colpi da campione ottenendo la prima palla break dell'incontro che non riesce a sfruttare per una gran prima palla di Lehecka, prima parità ma il ceco commette un altro grosso errore sotto rete, seconda palla break per Sinner e nuovo punto, ancora 40-40. Un altro scambio vinto da Sinner e terza possibilità per allungare sul 2-1 ma anche stavolta ottimo servizio di Lehecka.Un altro errore, quarta chance per Sinner che sfrutta a meraviglia con un’ottima difesa, finalmente c'è il break, 2-1.

Pronti via, il ceco inizia la gara con il turno di battuta che tiene agevolmente portandosi sull’1-0. Ecco finalmente Sinner che dopo un inizio titubante riesce a strappare il punto (lasciando l'avversario a 30), siamo sull'1-1 dopo otto minuti di gioco.