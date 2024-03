Indian Wells, Sinner domina anche Struff e raggiunge gli ottavi

Jannik Sinner vince e domina anche contro il tedesco Jan-Lennard Struff che batte con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un'ora e 14 minuti di gioco e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells dove troverà il vincitore della sfida tra lo statunitense Shelton e l'argentino Cerundolo. Un'altra grande prova del numero tre del mondo che non ha praticamente quasi mai avuto passaggi a vuoto dominando l'avversario con una superiorità tecnica lampante.

La gara

Pronti via, Sinner tiene agevolmente il punto sul primo turno di servizio ma il tedesco si fa trovare pronto e reattivo e pareggia i conti, 1-1. Terzo game con la prima palla break dell'incontro a favore di Struff subito annullata da una prima palla molto precisa di Jannik che sale sul 2-1. Quarto game con il punteggio di 30-40 per il nostro Sinner che sfrutta subito, la prima occasione gli frutta il primo break dell'incontro, 3-1 e poco dopo 4-1 con il turno di battuta tenuto a zero. Il tedesco accorcia le distanze nel sesto game ma il settimo è un altro dominio di Sinner che senza troppi affanni sale 5-2. Ottavo game con una perla di Jannik che va in parità, 40-40, con una sublime volee in allungo sotto-rete ma sarà Struff a portare a casa il punto, 5-3. Dopo 32 minuti e con un ace, il numero uno italiano chiude il primo set con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set Struff tiene il proprio servizio e lo stesso fa Sinner poco dopo, 1-1. Lo stesso schema si ripete per terzo e quarto game con i due avversari in perfetta parità, 2-2. La svolta avviene nel quinto game con Sinner che si prende un break di vantaggio dopo aver avuto una prima possibilità annullata dal tedesco che si era anche portanto in vantaggio: l'altoatesino ha risposto colpo su colpo portando il punteggio sul 3-2. Sigilla il break di vantaggio tenendo a zero il turno di battuta, siamo sul 4-2. Nonostante un break per Jannik, Struff rimane attaccato alla partita portando a casa il punto, 4-3. Ottavo game con un colpo di scena, due palle break per il tedesco ma il numero uno azzurro gioca con solidità e le annulla entrambe, poi utilizza un gran dritto e conclude con un ace, sublime: punteggio di 5-3. Struff rimane agganciato al match, 5-4 senza cedere nessun quindici ma adesso Sinner serve per il match: se ne procura subito due sul 40-15 e chiude subito, alla grande, prendendosi il punto a rete 6-4 dopo un'ora e 14 minuti.