Indian Wells, Sinner travolge Kokkinakis e vola al terzo turno

Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista altoatesino, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-0 in un'ora e venti minuti. Dopo un inizio equilibrato, con i primi sei game che seguono i servizi (nel 5° gioco Sinner salva anche una palla-break), il vincitore dell'Australian Open, piazza un parziale di nove game consecutivi che lo porta in scioltezza alla vittoria. Per l'altoatesino che resta imbattuto nel 2024, si tratta della sedicesima vittoria di fila, dopo il ko con Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals di Torino.

La partita

Sinner serve per primo e tiene la battuta. Kokkinakis sembra più in palla (soprattutto al servizio) con 4 ace in appena due game. Le prime dfificoltà per l'azzurro arrivano nel quinto gioco quando si ritrova sotto 0-30. Fallita l'occasione del 3-2 con un errore di dritto, si va ai vantaggi. Jannik sbaglia ancora di dritto e concede una palla break. Nonostante la bassa percentuale di prime, l'azzurro si porta sul 3-2. Si arriva sul 4-3. Stavolta la palla break capita a Sinner ma Kokkinakis la annulla con un vincente di dritto. Alla seconda occasione arriva il break con l'altoatesino che viene a prendersi il punto a rete. Sul 5-3 Sinner chiude senza problemi il primo set con un efficace serve and volley. L'azzurro torna in campo molto determinato, intenzionato a sfruttare il momento positivo. E infatti arriva un break in apertura che proietta avanti l'italiano, 1-0. Il break in apertura taglia le gambe a Kokkinakis, che perde un altro servizio a zero. Adesso è tutto facile per Sinner, salito rapidamente sul 4-0. Con Kokkinakis incapace di opporre resistenza, Jannik non alza il piede dall'acceleratore e chiude il secondo set con un secco 6-0.

"Ho fatto fatica a tenere il suo ritmo all'inizio. Sono contento perché ho battuto un ottimo rivale, ho cercato il feeling giusto con la palla e il campo. Guardo passo dopo passo, lavoro duramente per il prossimo obbiettivo". Così Sinner dopo il successo su Kokkinakis che lo qualifica al terzo turno di Indian Wells. "Devo dimostrare a me stesso tante cose, Ho lavorato tanto in palestra prima di venire qui e si è visto in campo. Qui c'è anche mio papà, mi diverto con lui e il mio team. Stare qui è davvero bello" , aggiunge il 22enne altoatesino.

I prossimi avversari di Sinner

Sinner è stato inserito nella parte bassa del tabellone insieme a Carlos Alcaraz, pertanto non dovrà incontrare Novak Djokovic, nell'altro lato, fino alla finale. Al terzo turno troverà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il croato Borna Coric, prima di un ipotetico incrocio negli ottavi contro Ben Shelton e ai quarti contro uno tra Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Gli altri italiani in campo

Nel tabellone maschile Flavio Cobolli recupera il match di primo turno rimandato per pioggia e affronta intorno alle 22 lo spagnolo Roberto Carballes Baena (numero 64). Chi vince se la vedrà al secondo turno con Daniil Medvedev. Nell'incontro clou di oggi Matteo Arnaldi sfida Carlos Alcarez. Il match è in programma intorno alle 4.30 del mattino. Se il sanremese riuscisse a fermare lo spagnolo, allora Sinner diventerebbe numero 2 al mondo.