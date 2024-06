Infinita Jasmine Paolini, è in semifinale al Roland Garros

Il cielo del tennis su Parigi è sempre più azzurro terso: numero uno del mondo a parte, dopo il meraviglioso cammino di Jannik Sinner con il 22enne di San Candido che arriva per la prima volta in semifinale al Roland Garros, oggi si è consumata un'altra stupenda prima volta. Jasmine Paolini ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera la semifinale in uno Slam e da lunedì prossimo ha anche la certezza di essere tra le prime dieci giocatrici del mondo. La vittoria è arrivata in tre set contro la più quotata alla kazaka Elena Andreevna Rybakina, numero 5 del mondo, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4.

Le parole della Paolini

" Ci sono partite e momenti della vita che possono cambiare una carriera: per la prima volta a 28 anni sei in semifinale in uno Slam ", ha detto l'intervistatrice a Jasmine al termine della gara mentre il pubblico la applaudiva senza sosta. " È una sensazione incredibile, mi sono detta di combattere nel secondo set, di colpire bene ogni palla anche se lei è una campionessa e adesso sono qui. Sono rimasta in partita ogni singolo punto, sono rimasta concentrata anche se sono andata avanti di un break e lei mi ha ripreso" . La chiave del successo, ha spiegato Paolini, è stato il combattimento e non aver mollato nulla all'avversaria nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. " Grazie a tutti per aver tifato per me. Grazie mille, era la mia prima volta su questo campo bellissimo, un piacere e privilegio, sono contento di aver trovato la vittoria qua è uno dei campi più belli del mondo ".

Com'è maturata la vittoria in tre set

Pronti via, la gara sembrava incanalata da subito nei binari della 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca: nel primo set strappa subito il break alla Kazaka, il suo gioco è più sciolto e fluido e non fatica ad arrivare 6-2. La Rybakina non è a caso la numero 5 del mondo: quando il match sembra potesse chiudersi in due set, ecco che sul 4-3, 40-15 nel secondo set a proprio favore ha subìto il ritorno dell'avversaria che ha vinto gli Internazionali di Roma nel 2023. Si arriva 5-4, set point e lo vince, il punteggio è adesso 1-1 e tutto si deciderà al terzo set.

La svolta a favore dell'azzurra arriva al nono game, sul punteggio di 4-4, quando è brava a strappare il servizio all'avversaria e consegnarsi all'appuntamento con la storia sul proprio turno di battuta: braccia e gambe non tremano, c'è la solidità di sempre e in maniera stra-meritata eccola per la prima volta in semifinale a Parigi.

La nostra Jasmine è la quarta azzurra che raggiunge le semifinali al Roland Garros dopo la Schiavone nel 2010, quando vinse il torneo, e finalista nel 2011, Errani nel 2012 e Trevisan nel 2022).