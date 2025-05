Internazionali d'Italia di tennis, ecco quanto potrebbero guadagnare Sinner e Paolini

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro, e il rendimento agli internazionali d'Italia di Jasmine Paolini, già vincitrice nel singolare femminile e in attesa di conoscere l'esito della finale di doppio al fianco di Sara Errani, e di Jannik Sinner, è un'ulteriore conferma.

La tennista toscana, che con ieri ha inferto la seconda sconfitta stagionale sulla terra battuta alla favorita Coco Gauff, è riuscita a sollevare al cielo di Roma un trofeo che mancava da quarant'anni, ovvero dal successo di Raffaella Reggi nell'edizione del 1985, quando la faentina ebbe la meglio nell'atto conclusivo sulla statunitense Vicki Nelson-Dunbar. Con questo trionfo, che si aggiunge a quello nel Wta 250 Slovenian Open del 2021 e a quello più prestigioso nel Wta 1000 di Dubai del 2024, Jasmine riesce a conseguire il suo terzo titolo nel circuito principale per quanto concerne il singolare e aggiunge ovviamente mille punti alla sua classifica.

Oltre al prestigio sportivo, c'è anche un montepremi importante in palio, con la tennista toscana che potrà aggiungere a quanto già incassato anche il denaro in palio per le vincitrici del doppio. Arrivare all'atto conclusivo di entrambi i tornei per lei già significava mettere da parte complessivamente 537.865 euro, ovvero 456.735 per il singolare più 81.130 per il doppio, cioè la metà di 162.260 euro da dividere con Sara Errani. Con la vittoria di ieri Paolini ha raggiunto gli 877.390 euro destinati alla regina del singolare di Roma, una cifra a cui potrebbe sommarsi, in caso di trionfo quest'oggi, anche la metà dei 306.500 euro stanziati per le vincitrici del doppio: ciò significa aggiungere al montepremi già incassato altri 153.250 euro, raggiungendo complessivamente 1.030.640 euro. Per le campionesse olimpiche in carica resta da superare lo scoglio dell'atto finale contro il duo composto da Elise Mertens e Veronika Kudermetova. Qualora le italiane fossero sconfitte, Jasmine dovrebbe "accontentarsi" di 930.520 euro (ovvero gli 877.390 euro del singolare più gli 81.130 euro risultanti dalla metà di 162.260 euro stanziati per le finaliste del doppio).

Per quanto concerne Sinner, invece, i calcoli sono più semplici, essendo il numero uno al mondo impegnato esclusivamente nel singolare. Raggiungendo la finale, dopo aver superato Tommy Paul, Jannik ha già guadagnato 523.

870 euro, a cui potrebbero aggiungersi gli ulteriori 461.160 euro destinati al vincitore del torneo maschile dell'edizione 2025 degli Internazionali d'Italia: complessivamente il tennista italiano potrebbe dunque incassare 985.030 euro.