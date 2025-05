Rimonta da urlo: Errani e Paolini vincono il doppio agli Internazionali

Ascolta ora 00:00 00:00

Con una prestazione incredibile che le ha viste non mollare mai e rimontare per ben due volte da un passivo di 4-0, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il doppio femminile agli Internazionali di Roma contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4, 7-5. La coppia azzurra, oro olimpico a Parigi, erano già campionesse in carica a Roma per cui si tratta di un fantastico bis, un anno dopo, così come per Jasmine che ieri ha vinto anche il torneo del singolare femminile sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I complimenti per l'ennesima impresa sono arrivati anche dalla premier, Giorgia Meloni, con un post sui social. " Dopo la splendida vittoria di ieri, oggi un'altra grande soddisfazione per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano nuovamente il titolo del doppio agli Internazionali d'Italia. Bravissime".

Le parole delle campionesse

Durante la cerimonia di premiazione, ha parlato per prima Sara Errani. " Il tennis mi ha regalato troppi momenti incredibili, sono in debito. Sono state due settimane intense, pazzesche, dobbiamo ringraziare i nostri team. Devo fare i complimenti alle avversarie. Devo ringraziare sicuramente Jasmine per lo sforzo, ha fatto qualcosa di straordinario. Imparo sempre qualcosa da lei ogni giorno, pazzesco poterle stare vicino. Ringrazio tutto il pubblico, è stato indescrivibile ". Poi ecco le parole di Jasmine Paolini. " Saranno due settimane indimenticabili, incredibile essere qui anche in doppio dopo la giornata di ieri. Un grazie al nostro team, è un piacere condividere momenti con loro e con la mia famiglia che è qua. È un torneo fantastico, sono veramente contenta. Non ultimo un grazie al pubblico, siete speciali. Un grosso in bocca al lupo a Jannik ". Sorridendo, Jasmine è tornata al microfono ringraziando la collega-amica Sara e dicendo che fino a un paio d'anni fa " non sapevo cosa fosse il doppio ".

Errani e Paolini, che rimonta nel primo set

Il primo set si apre subito all'insegna della coppia russo-belga Kudermetova e Mertens che strappano subito il break a Errani e Paolini dopo essere state avanti 0-40 e mettendo a segno il punto decisivo dopo la parità. Arriva la conferma anche sul loro turno di servizio, 2-0, ma le azzurre non sono ancora entrate bene in partita e subiscono un altro pesante break che vale il 3-0 con la kudermetova imprendibile e particolarmente ispirata. Molto brava anche le Mertens al servizio, non sbaglia e le avversarie delle azzurre volano sul 4-0 ma ecco l'incredibile ed eccezionale rimonta: il 4-1 arriva sul turno di servizio di Paolini mentre il 4-2 dopo una risposta vincente di Errani. La coppia conferma il break al settimo game con il 4-3 lasciando a zero punti le avversarie e la parità arriva con un gran passante di dritto di Sara. Senza sbagliare più nulla, arrivano sorpasso e punteggio di 6-4.

Le azzurre trionfano anche nel secondo set

Il secondo set vede un altro avvio in salita per la coppia azzurra con un break immediato di Kudermetova e Mertens che replicano sul loro turno di servizio, 2-0. Purtroppo Sara Errani sbaglia con il dritto e un altro game combattuto va alle avversarie, 3-0, che salgono 4-0 sul loro turno di battuta, le contromisuredelle azzurre per adesso non funzionano a dovere ma finalmente riescono con dritti e smash a fare loro il quinto game, 4-1. Errani e Paolini tornano sotto, alla grande, riuscendo a brekkare le avversarie sul 30-40 e accorciando ulteriormente, 4-2. Il pubblico spinge ed esulta con le azzurre che si rimettono alla grande in carreggiata in questo set vincendo il turno di battuta, 4-3. Standing ovation per il secondo contro-break di Errani e Paolini che dopo uno scambio duro e prolungato hanno la meglio, 4-4. Purtroppo non vengono sfruttate a dovere un servizio (doppio fallo) e un comodo dritto a campo aperto, le azzurre subiscono il 5-4 sul loro servizio.

Il set non è ancora finito, sbagliano anche Kudermetova e Mertens e sul 40-40 il punto decisivo è nostro, 5-5, e poi 6-5 con il primo vantaggio di questo set. Arriva un match point sul 40-40 che viene subito sfruttato con il dritto di Jasmine Paolini, azzurre nelle storia!