Internazionali Roma, Sinner-Popyrin vale gli ottavi: chi è l’australiano, i precedenti e dove vedere la gara

Un altro bagno di folla: il Foro Italico è pronto a tifare per Jannik Sinner che oggi torna in campo per la gara del terzo turno contro il tennista australiano Alexei Popyrin, attuale numero 60 del ranking mondiale. Una sfida che si è già disputata nel 2026 ma su una superficie diversa rispetto a quella della terra rossa.

I punti di forza dell’australiano

L’avversario, 26 anni, è dotato di un ottimo dritto e ha nella terra battuta e nel cemento le sue superfici preferite. Il miglior piazzamento in carriera lo ha raggiunto nell’agosto 2025 quando è stato 19esimo Atp dopo aver raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. La vittoria più importante della sua carriera l’ha ottenuta contro Novak Djokovic agli ottavi di finale degli Us Open 2024 sconfiggendo il serbo in quattro set. Per giocarsi la sfida contro Jannik, Alexei ha battuto prima Matteo Berrettini (6-2, 6-3) e poi il ceco Jakub Mensik (6-3, 2-6, 6-4).

Quali sono i precedenti

Sinner e Popyrin si incontrano per la quarta volta: nei tre precedenti sono due le vittorie dell’azzurro. La prima volta, però, ad avere la meglio è stato l’australiano che si è imposto nel 2021, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Agli Us Open del 2025 è stato Jannik ad avere la meglio al terzo turno vincendo con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Come anticipato, la sfida si è già presentata quest’anno sul cemento di Doha, ai quarti di finale, con la vittoria dell’azzurro 6-3, 7-5.

Ogni gara fa storia a sé e non bisogna “affezionarsi” troppo a precedenti favorevoli altrimenti si rischia di farsi male. Non è il caso di Sinner, ovviamente, che ha estremo rispetto degli avversari e sa bene che una giornata storta può capitare a tutti, anche a un campione come lui. Nella conferenza stampa successiva alla vittoria di apertura contro l’austriaco Ofner (doppio 6-3), Jannik ha spiegato di star bene e di voler alzare il livello del suo gioco.

Dove (e quando) vedere la gara

L’incontro Sinner-Popyrin non avrà inizio prima delle ore 15 ed è il terzo in programma sul Centrale del Foro Italico

dopo la gara tra Coco Gauff e Iva Jovic. Gli appassionati potranno seguire la gara in tv, in chiaro, su Tv8: a pagamento, i diritti tv dell’intero torneo li ha SkySport. In streaming, si potrà vedere su SkyGo e su NowTv.