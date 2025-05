Internazionali, Sinner supera de Jong in due set e vola agli ottavi

Ascolta ora 00:00 00:00

Jannik Sinner fa felici tutti i tifosi del Centrale del Foro Italico vincendo la sua seconda gara dal rientro contro Jesper de Jong (numero 93 del ranking Atp) con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e 34 minuti di gioco. Il "rodaggio continua", e non potrebbe essere diversamente: nel primo set Sinner ha ceduto (una rarità) ben due break consecutivi all'avversario riuscendo comunque a chiuderlo in suo favore mentre nel secondo la differenza è stata più netta con l'azzurro che ha sbagliato pochissimo ma l'olandese, dopo essersi fatto male al polso non ha più espresso il tennis di prima.

Le parole di Sinner

" Sicuramente nella prima partita, di sera, le condizioni erano totalmente differenti. Oggi sono partito molto bene poi c’è stato un piccolo calo, ci sta. Mi dispiace che nel secondo set si sia fatto male, è un bravissimo ragazzo e gli auguro il meglio", ha spiegato Sinner in campo intervistato al termine della gara. "Ogni partita mi serve è un buon segno per me, non sono a livello dove spero di essere ma sono contento di fare almeno un’altra partita qua, Roma è un posto molto speciale. Il mio obiettivo era di vincere almeno una partita questa’anno, vediamo cosa succede cercherò di alzare ancora il livello" .

Jannik vince il primo set

Pronti via, il primo set inizia con il servizio dell'olandese che appare abbastanza falloso, Sinner riesce a conquistare le prime due palle break della gara ma alla fine la spunta de Jong portandosi in vantaggio, 1-0. Jannik risponde subito con ottimi colpi soprattutto con il dritto, 1-1. Nel terzo game il numero uno del mondo non si fa pregare e sfrutta le altre due palle break strappando il servizio all'avversario e portandosi in vantaggio 2-1. Con una solidità ritrovata, il numero uno del mondo fa suo il turno di servizio e "scappa" strappando subito un altro break a de Jong, 4-1 dopo 25 minuti di gioco. Sesto game con alcuni errori inattesi da parte di Jannik, l'olandese ne approfitta riprendendosi uno dei due break e confermando sul proprio servizio, 4-3. Il dritto di Jannik ha delle sbavature, de Jong si porta 15-40 con altre due palle break ma con ottime prime di servizio Sinner si porta in parità ma poi è bravo l'avversario a fare due punti consecutivi sbagliando poco e pareggiando i conti, 4-4. Il numero uno del mondo alza il suo livello di gioco e strappa di nuovo il servizio all'olandese, si porta 5-4 e chiude 6-4 dopo 50 minuti di gioco.

Sinner fa sua la gara in due set

Il secondo set si apre con de Jong subito avanti 1-0 grazie al servizio ma poi, come nel primo set, dopo l'1-1 Sinner è bravo a recuperare da 40-15 e strappare il servizio all'olandese, 2-1 e lasciarlo a zero punti nel quarto game allungando 3-1. Sul 40-30 del quinto game de Jong cade male facendosi male al polso, Sinner lo soccorre immediatamente scavalcando la rete per accertarsi delle sue condizioni, arriva il medico che accerta, fortunatamente, che non c'è nulla di grave e il gioco riprende pochi minuti dopo con de Jong che non cede, 3-2. Arriva, però, il medical time-out con il fisioterapista a massaggiare il polso dell'olandese.

Sinner va 4-2 con l'avversario che non sembra più essere nelle migliori condizioni fisiche. Puntuale arriva anche il 5-2 per Jannil con un break e il 6-2 conclusivo sul proprio servizio dopo un'ora e 34 minuti di gioco.