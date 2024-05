Internazionali, Swiatek regina del Foro Italico: Sabalenka battuta in due set

La numero uno del mondo, la tennista polacca Iga Swiatek, è la regina degli Internazionali d'Italia dopo aver battuto in finale la collega numero due del ranking Wta, Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Forza, intelligenza tattica e meno errori dell'avversaria hanno permesso alla polacca di vincere quest'edizione del Masters 1000 di Roma. La Swiatek subentra alla kazaka Elena Rybakina che aveva vinto l'anno scorso ma per la polacca è già la terza vittoria in terra romana dopo aver vinto le edizioni 2021 e 2022.

Il primo set lo vince Swiatek

Pronti via, il primo turno di servizio è stato a favore della Sabalenka che è stata bravissima a rimontare l'iniziale 0-30 e portando a casa il primo punto dell'incontro, 1-0. In maniera fluida e facendo correre l'avversaria da una parte all'altra del campo, la Swiatek non si è fatta intimorire pareggiando i conti sul proprio turno di servizio, 1-1. La prima svolta del match avviene al terzo game con la potenza della polacca che lascia a zero l'avversaria strappando il servizio, 2-1. Quarto game con la tennista bielorussa è brava ad arrivare alla parità ma due risposte lunghe valgono il 3-1 per la Swiatek. La Sabalenka non è pienamente in gara, sbaglia molto e se la prende con la racchetta: nuova palla break per la polacca al quinto game che riesce ad annullare e porta a casa il punto rimanendo ancora al set, 3-2. Non c'è partita quando è momento di battuta della numero 1 al mondo che conquista agevolmente anche il sesto game grazie a ottime prime di servizio, 4-2. Sempre più nervosa (lancia via una pallina), la Sabalenka va sotto 15-40 nel settimo gioco e lo perde, 5-2 e Swiatek che serve per il primo set: in poco tempo va sul 40-15 e chiude 6-2 in 36 minuti dopo l'ennesimo errore dell'avversaria.

Swiatek implacabile, vince gara e torneo

Sembra avere un piglio diverso la Sabalenka che si aggiudica il primo punto del secondo set sul turno di servizio a favore. Per la prima volta nella gara, stavolta è la bielorussa ad avere due palle break sul 15-40 ma vengono annullate da una Swiatek che non sembra non lasciare mai scampo rispondendo benissimo e servendo ottime prime palle. Arriva un'altra palla break e con una battuta sulla linea e un dritto vincente viene annullata anche stavolta. Sabalenka gioca finalmente un gran tennis e ottiene per la quarta volta la palla che la porterebbe sul 2-0 ma, per la quarta volta, non riesce nell'intento. Avrà anche un'altra palla break ma sbaglia con il dritto, punteggio di 1-1 nel game più lungo (fin qui) dell'incontro. Va meglio nel turno di servizio che la Sabalenka fa suo e sale 2-1. Quarto game con la situazione precedente, 15-40 e due palle break per la bielorussa e, come prima, ancora due errori le costano la parità e poi soccombe, 2-2. Quinto gioco con il 3-2 Sabalenka che tiene la battuta. Sesto game con la Swiatek che pareggia, 3-3. La svolta avviene al settimo game con la polacca che strappa il break e sale 4-3. Sul velluto l'ottavo game, la Swiatek scappa 5-3. Nono game con nuovi errori della bielorussa che consegna la prima palla match all'avversaria sul 30-40 ma con servizio e dritto è brava ad annullare. Ce n'è un'altra, però, e stavolta la vince: Swiatek è la regina del Foro Italico chiudendo 6-3.

Le parole di Iga Swiatek