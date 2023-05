Internazionali di Tennis 2023: quando gioca Sinner e come sta andando l'Italia

Jannik Sinner debutta agli Internazionali d’Italia 2023 al Foro Italico nella giornata di venerdì 12 maggio. L’azzurro affronta al 2° turno l'australiano Thanasi Kokkinakis, vincitore al 1° turno contro lo spagnolo Munar.

L'altoatesino parte con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un avversario potenzialmente ostico. Kokkinakis al momento è il n.104 del mondo: Sinner ha vinto entrambi i precedenti: nel 2022 a Cincinnati successo in rimonta per 6-7 (9) 6-4 7-6 (6), nel 2023 ad Adelaide 1 affermazione in due set per 7-6 (2) 6-4. Sarà il primo incontro tra i due sulla terra.

La sfida apre il programma sul Campo Centrale alle ore 11.00 e verrà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis HD (205) e in chiaro su Canale 20 Mediaset HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV, SportMediaset, Mediaset Infinity.

A ROMA È ORA DI JANNIK

Arriva il giorno dell'esordio agli @InteBNLdItalia per Sinner, che alle 11 sfida Kokkinakis.



Il pubblico si aspetta molto da lui, e di sicuro non gli farà mancare mai il sostegno e l'amore visto in questi giorni durante gli allenamenti #IBI23 pic.twitter.com/HKuPERvVVW — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) May 12, 2023

Gli avversari di Sinner

Sinner è la testa di serie n.8 in singolare e quindi dopo il bye al 1° turno, affronta il qualificato Kokkinakis. Al 3° turno l'azzurro non avrà più sulla sua strada l'olandese Tallon Griekspoor, accreditato della testa di serie n.29, il quale ha dato forfait ed è stato sostituito dal lucky loser Alexander Shevchenko. Il russo, però, prima di arrivare eventualmente a Sinner, ci sarà da sconfiggere l’argentino Sebastian Baez, vittorioso all’esordio contro il peruviano Varillas. Anche agli ottavi di finale Sinner arriverebbe da favorito. L'avversario più probabile è il russo Karen Khachanov, numero 11 del tabellone, con cui in passato ci sono stati scontri equilibratissimi, il bilancio è 2-1 per l'italiano. Da capire però quanta benzina avrà ancora il russo dopo tanto a Madrid, con i quarti in singolare e il successo in doppio con Rublev. Per questo potrebbe farsi spazio Francisco Cerundolo, sempre un avversario da affrontare sulla terra. Arrivati ai quarti, il favorito principale sarebbe Casper Ruud. Il norvegese l numero 4 del tabellone sta attraversando un momento difficile, dopo le sconfitte a Montecarlo, Barcellona e Madrid. Potrebbe dunque crearsi un buco in quella zona, dove in tanti possono approfittarne: da Tommy Paul a Botic van de Zandschulp ad Alexander Bublik o Ben Shelton. Qualora si andasse avanti, potrebbero arrivare le rivincite da sogno con Novak Djokovic o Holger Rune, oppure Carlos Alcaraz.

Gli altri italiani

Tanta sfortuna per Lorenzo Musetti, che ha da recriminare sul sorteggio davvero complicato. Il talento di Carrara inizia il proprio cammino al secondo turno, dove affronta in un derby tutto azzurro, Matteo Arnaldi vincitore sull'argentino Diego Schwartzman. Al terzo turno l'americano Frances Tiafoe. Più avanti agli ottavi ci sarebbe ancora lo spettro di Stefanos Tsitsipas, a distanza di un paio di settimane dalla semifinale di Barcellona. Ai quarti ci sarebbe uno scontro con Carlos Alcaraz, che non sembra avere avversari temibili, mentre in caso di semifinale i favoriti sarebbero Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

30 shot rally!



HUGE hitting from Arnaldi to break in the decider



WATCH FINAL SET LIVE --> https://t.co/hOHmv2xkbv pic.twitter.com/tJZn1rZ7lJ — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2023

Vediamo gli altri azzurri presenti nel torneo. Fabio Fognini ha battuto in un match d'altri tempi lo scozzese Andy Murray in tre set, e adesso affronta il serbo Miomir Kecmanovic . La wild card Giulio Zeppieri, nonostante un'ottima prestazione ha ceduto al tedesco Daniel Altmaier al terzo set. Sfiora il colpaccio l'altra wild card Luca Nard sconfitto dal belga David Goffin dopo essere stato in vantaggio un set e un break. Marco Cecchinato invece ha battuto in due set lo statunitense Mackenzie McDonald in due set e avrà di fronte lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lorenzo Sonego ha superato il francese Jeremy Chardy e se la vedra col giapponese Yoshihito Nishioka. Si è arreso al tie-break del terzo il qualificato Stefano Napolitano contro lo sloveno Alex Molcan.

THEY ALL RISE AS ONE



Marco Cecchinato dazzles past to McDonald 6-3, 7-5 to reach the second round on home soil! @InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/xC1SLIvAUk — ATP Tour (@atptour) May 11, 2023

Dove vedere gli Internazionali

Dal 10 al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su NOW con gli Internazionali d'Italia. L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis sarà live su due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Inoltre, un match maschile al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e poi un secondo match in differita serale da SuperTennis.

Tutti i match del torneo femminile saranno visibili in contemporanea anche su SuperTenniX, l’evoluzione digitale di SuperTennis. Una piattaforma che la Federazione Italiana Tennis ha voluto per stare al passo con i tempi, per raggiungere un pubblico ancora più esteso e per accrescere la passione dei tesserati, per i quali l’accesso è gratuito. Anche i non tesserati possono avere accesso a SuperTenniX sottoscrivendo uno dei pacchetti previsti: 3,99 euro al mese o 34,99 euro per la sottoscrizione annuale. Entrambe le offerte prevedono 14 giorni di prova gratuiti.

I canali social degli Internazionali d’Italia, infatti racconteranno ogni emozione del torneo, dal campo alle aree riservate ai giocatori, così da dare una visione completa di quel che accade agli appassionati, per essere in costante collegamento con il grande tennis. Il sito www.internazionaliditalia.org e la app ufficiale del torneo manterranno il loro ruolo centrale nell’informazione e nel supporto agli utenti.

Gli Internazionali su Sky

Due settimana di diretta ogni giorno ma non solo. Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l'hashtag #SkyTennis. Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi e al termine della giornata con i colpi migliori, le interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto per fare vivere non solo l'aspetto tecnico, ma anche la magica atmosfera del torneo, in una lunga no-stop: appuntamento con Eleonora Cottarelli, gli inviati Stefano Meloccaro ed Angelo Mangiante, e tanti ospiti a rotazione.

Le partite non avranno segreti grazie a una super-squadra tecnica con tante stelle del calibro di Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre a Paolo Bertolucci. I commenti dei match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi. Elena Pero e Luca Boschetto, invece, guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre, ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l'edizione di Sky Sport 24 "Il tennis è servito".