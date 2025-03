Attacco social contro Berrettini poi l'affondo su Sinner: l'ennesima provocazione di Kyrgios

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima l'ennesimo affondo nei confronti di Jannik Sinner, ormai per lui una vera e propria ossessione, poi l'abbandono anzitempo dell'allenamento di preparazione in vista del debutto nell'Atp 1000 di Indian Wells: Nick Kyrgios si presenta così alla vigilia dell'esordio del prestigioso torneo californiano, tra l'immancabile polemica social contro il numero uno al mondo e gli ormai consueti problemi fisici, che potrebbero impedirgli di scendere in campo nel primo turno.

Il tennista di Canberra, ormai più noto per gli attacchi nei riguardi del fresco vincitore dell'Australian Open che per le prestazioni sul terreno di gioco, non ha perso occasione per vomitare ancora una volta odio contro quello che ormai da tempo è divenuto il principale bersaglio delle sue invettive. Per quanto sia ormai conclusa da tempo, la vicenda Clostebol continua a turbare il sonno di Nick, tanto da spingerlo a tirare in ballo Jannik Sinner anche laddove l'ennesima battuta al vetriolo era meno attesa, vista la tematica affrontata.

L'australiano ha fatto irruzione su Instagram per esprimere la sua opinione, in un commento totalmente fuori luogo, su un post dedicato a Matteo Berrettini, eletto "uomo più sexy del tennis" a conclusione di un contest promosso sul celebre social targato Meta da NothingMajorShow. Una gara in cui il tennista italiano ha prevalso sul connazionale Lorenzo Musetti e su Grigor Dimitrov, Taylor Fritz, Tommy Paul e Casper Ruud. A margine della foto a petto nudo di Berrettini, in cui risalta il fisico del finalista di Wimbledon 2021, Kyrgios ha commentato con un "Oltretutto senza Clostebol", che gli è valso una valanga di critiche. E fin qui nulla di nuovo, dato che ormai il tennista di Canberra ci ha abituato alle sue uscite.

Purtroppo per lui, nulla di nuovo anche sui campi da tennis, dato che poche ore dopo è stato costretto a fermarsi durante uno degli ultimi allenamenti in preparazione dell'esordio all'Atp 1000 di Indian Wells, in programma dalle 3.00 del mattino ore italiane contro l'olandese Botic van de Zandschulp. L'australiano ha avvertito un forte dolore al polso destro, e ha preferito non andare oltre per evitare il rischio di peggiorare la situazione. Per il momento non è ancora chiaro se ciò lo costringerà a dover saltare anche l'appuntamento ai "Pozzi Indiani", il primo sul cemento americano del cosiddetto "Sunshine Double" che include anche l'altrettanto prestigioso Atp 1000 di Miami.

"Stavo benone, mi stavo allenando da un'ora, poi durante il penultimo punto ho sentito un dolore al polso" , ha dichiarato Kyrgios a Tennis Channel. "È un momento in cui non riesco a dare al mio fisico un attimo di pausa" , ha aggiunto, "ma sono cose che bisogna gestire e farò di tutto per esserci" .

Di certo c'è che la vittoria nel circuito Atp gli manca da due anni e mezzo: l'ultimo successo del tennista di Canberra risale infatti all'ormai lontano 8 ottobre 2022, quando riuscì a superare in tre set il polacco Kamil Majchrzak nell'Atp 500 di Tokyo.