Kyrgios spara a zero contro Nadal: cosa ha detto il tennista australiano sul ritiro del maiorchino

Sempre sopra le righe, il che non stupisce più di tanto gli appassionati di tennis di tutto il mondo, abituati da tempo a leggere o ad ascoltare ogni genere di provocazione e di attacco, ma stavolta Nick Kyrgios si è lasciato andare a un commento che ha colpito uno dei tennisti più amati di sempre, ovvero Rafael Nadal.

L'esternazione del talentuoso tennista australiano, peraltro, arriva in un momento particolarmente delicato per i fan del maiorchino, i quali devono ancora metabolizzare la notizia dell'addio ai campi da parte di Rafa, che saluterà il circus dopo le finali di Coppa Davis. A ciò si aggiunga che nel commento del 29enne di Canberra è statoincluso anche sir Andy Murray, il quale ha già appeso la racchetta al chiodo dopo aver perso nei quarti di finale di doppio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si era presentato in coppia con Daniel Evans. Insomma c'è un po' di tutto nel calderone per comprendere il motivo per cui la tagliente espressione utilizzata da Kyrgios abbia fatto saltare la mosca al naso a numerosi appassionati.

L'australiano ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'ultimo episodio del "The Louis Theroux Podcast", durante il quale ha affrontato alcuni temi delicati circa le sue battaglie con la salute mentale o l'utilizzo di alcol anche prima di scendere in campo.

Tra gli argomenti trattati anche quello del suo ritorno al tennis giocato, quasi una chimera, dato che la sua ultima apparizione risale al 12 giugno del 2023, quando uscì al primo turno del torneo su erba di Stoccarda perdendo in tre set contro il tennista cinese Yibing Wu. Da quel momento in poi Nick si è dedicato ai podcast, apparendo di frequente anche nelle vesti di commentatore di tennis, e lasciandosi andare spesso e volentieri a uscite come di consueto velenose, come quelle nelle quali si è scagliato contro Jannik Sinnerper la questione Clostebol.

Alla domanda su come e quando potrebbe ritirarsi, Kyrgios ha replicato in questo modo, come di consueto senza troppi giri di parole: "Guardo come lo ha fatto Andy Murray, e come sta uscendo ora Rafa Nadal, io non voglio essere così" , ha dichiarato il tennista aussie, "non voglio strisciare verso il traguardo in un certo senso" . "Quello che Andy Murray ha ottenuto in questo sport non è secondo a nessuno" , ha proseguito, "a meno che tu non sia Novak Djokovic, Roger Federer o Nadal, tipo, la persona successiva è Andy Murray" .

"È come se avessi ottenuto tutto, ti meriti di uscire un po' più aggraziato di quanto abbia fatto lui. Penso che gli interventi chirurgici, il dolore, non ne valgano la pena, secondo me"

Ecco perché, secondo l'australiano, sarebbe meglio tagliare prima i ponti con lo sport agonistico, non considerando quale sia il livello di amore per esso o di sofferenza per il ritiro che si affaccia nelle menti dei colleghi:, ha aggiunto.