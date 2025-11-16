L’abbraccio a Laila, la foto col cane e la racchetta al fratello: Jannik dopo la vittoria

Jannik Sinner per la seconda volta consecutiva si porta a casa il trofeo delle ATP Finals di Torino dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz. " Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. Prima del torneo non vedevo l'ora. Per me è molto speciale ", ha dichiarato il campione. " Celebrare questo torneo dopo due mesi intensi è incredibile. Con Carlos bisogna giocare al meglio: ho servito bene in certi momenti. Lui è uno di quelli con la migliore risposta nel circuito. È stata una partita durissima. Significa tanto chiudere così la stagione ", ha concluso il campione, che prima di presentarsi davanti alle telecamere, subito dopo il punto vinto è corso sugli spalti per un momento di festeggiamento privato, seppure pubblico.

Jannik è andato ad abbracciare tutto il suo team, che ha anche ringraziato nei saluti ma, soprattutto, le persone a lui più care, che in questo momento sono i genitori, il fratello e Laila Hasanovic, presenza costante nelle gare del campione, con la quale fa coppia fissa ormai da diversi mesi. La modella danese, da quando ha fatto la sua prima apparizione a Vienna, non è mai mancata nel box di Sinner. Con lei c'era anche la cagnolina che l'accompagna sempre, con la quale Sinner si è fermato durante le foto ufficiali a fare qualche scatto simpatico, dimostrando un grande feeling. Viene spesso definito un ragazzo freddo e capace di misurare i suoi sentimenti ma in quel frangente con la fidanzata sembra essersi lasciato andare a un momento di tenerezza, durato certo poco, visto il contesto con poca privacy.

Ha catturato l'attenzione del pubblico anche la presenza allo stadio del fratello di Sinner, Mark, che non è un habitué delle competizioni del campione, che lo ha per altro sottolineato in diverse occasioni. Ma stavolta ci è voluto essere e la sua presenza è stata anche ricompensata da Sinner con l'omaggio della racchetta di questa finale che, al di là del valore economico, ha un grandissimo valore simbolico. Ora per Jannik è giunto il momento del riposo, almeno per qualche settimana.

La stagione si è conclusa con la vittoria delle ATP Finals di Torino e, anche se non ha chiuso il 2025 al primo posto, può comunque esultare per i risultati ottenuti. Ora avrà un po' di tempo da concedere alla famiglia e, soprattutto, a Laila, in attesa di rimettere testa e cuore negli allentamenti per i prossimi tornei.