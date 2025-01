Con l'AI puoi guardare Sinner giocare senza pagare i diritti TV

Ascolta ora 00:00 00:00

«Stai guardando Sinner?» mi scrive su Whatsapp Emilio Pappagallo, direttore di Radio Rock e tra i miei migliori amici. «Ovviamente». «E allora guarda che stanno facendo su Youtube» e mi gira due link. Credo lo abbiano informato i suoi ascoltatori. Insomma, su Youtube c’è la partita in diretta, anzi ci sono tutte le partite in diretta mentre io la sto vedendo su Sky. Poi guardo meglio: è fatta con l’AI.

In pratica su Youtube qualcuno mette le partite in diretta, rigenerate usando l’AI con animazioni realistiche e in real time, e di fatto (al momento) non violano alcun diritto, perché non puoi dire che sia effettivamente quella diretta, i volti sono verosimili (a volte, altre volte le trovate anche con personaggi tipo Mario Bros).

Sembra di vedere un videogioco, ma ci ho dedicato qualche minuto a confrontare la diretta Sky con la diretta virtuale. Sincronizzazione perfetta. Dopodiché sono arrivato a una conclusione: ok, uno se la può pure vedere in quel modo, ma è una roba da sfigati.