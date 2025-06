"Lesione di primo grado". Tegola Musetti, quanto starà fermo

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo avevamo lasciato in lacrime dopo l'infortunio alla gamba sinistra rimediato nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz che lo ha costretto al ritiro all'inizio del quarto set e, a distanza di una settimana, le notizie sono tutt'altro che buone per Lorenzo Musetti. Il numero 6 del ranking mondiale Atp dovrà star lontanto dai campi da tennis ancora per un po' con la possibilità (al momento remota) che possa saltare anche il prestigioso torneo di Wimbledon.

L'esito della risonanza

L'esame strumentale (risonanza magnetica) effettuato nelle ultime ore ha dato un responso chiaro: lesione di 1° grado all'adduttore alla gamba sinistra per il 23enne carrarino. Tre giorni fa, sui social, aveva postato sorridente e fiducioso una foto su di un letto medico, con addosso un telo del Roland Garros e la scritta "Loading" con la quale presumibilmente intendeva l'attesa per il suo pieno e completo recupero. Già così, però, è molto difficile che possa partecipare, come era nelle sue intenzioni, all'Atp 500 del Queen's che inizierà la prossima settimana, il primo torneo in erba che l'anno scorso lo ha visto arrivare in finale.

Le parole del coach

" La risonanza ha confermato quanto già emerso dagli esami di Parigi. Esistono tempi tecnici per il recupero e forzare non avrebbe senso.. .", ha dichiarato a Tuttosport il suo coach, Simone Tartarini. " Non facciamo previsioni, né in un senso né in un altro. I prossimi giorni saranno importanti per prendere delle decisioni definitive, sempre in assonanza con quanto di ranno i medici ".

I tempi di recupero

Di solito, ma il recupero è sempre personale e varia da atleta ad atleta, quando si ha a che fare con una lesione di 1° grado agli adduttori generalmente servono almeno 1-2 settimane di riposo. È quindi giusto non sbilancarsi su quando Musetti potrà tornare in campo ma fare ipotesi, sì. È probabile che, per non rischiare di essere assente al torneo Slam di Wimbledon, Lorenzo possa continuare il suo recupero nei prossimi giorni e decidere quindi di saltare il Queen's.

Un vero peccato per il carrarino (qualora dovesse rimanere fermo) che nelle ultime settimane è entrato ormai stabilmente nella top ten mondiale: dopo

le ottime prestazioni al Roland Garros dove ha strappato un set anche ad Alcaraz, l'azzurro deve difendere anche i punti ottenuti nella semifinale di Wimbledon del 2024 dove si arrese soltanto ad uno strepitoso Djokovic.