L'Italia del tennis conquista la Billie Jean King Cup. Le azzurre superano 2-0 gli Stati Uniti

L'Italia si conferma sul tetto del mondo nel tennis femminile. Le azzurre di Tathiana Garbin conquistano per la sesta volta nella storia la Billie Jean King Cup, battendo gli Stati Uniti 2-0 a Shenzen. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro è arrivato il punto decisivo firmato da Jasmine Paolini che ha superato Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 6-2. Si tratta del sesto titolo su otto finali disputate, nel 2024 le giocatrici italiane avevano battuto la Slovacchia, nella finale di Malaga. Ora solo Stati Uniti (18 titoli), Repubblica Ceca (11) e Australia (7) vantano più successi nel campionato del mondo a squadre del tennis femminile.

Un successo più comodo del previsto, arrivato dopo la vittoria in rimonta in semifinale di ieri contro l'Ucraino. Alle azzurre bastano i due singolari, senza arrivare al doppio, per domare le americane, prive di Gauff e Anisimova. A mettere il sigillo è Jasmine Paolini, autentica trascinatrice della squadra azzurra, che batte Jessica Pegula in due set. Il primo è molto equilibrato, con Paolini che fatica nel mantenere i propri turni di servizio. Sul 4-4 la toscana annulla tre palle break, va sul 5-4 e poi strappa il servizio alla statunitense nel gioco successivo. Pegula accusa il colpo e crolla definitivamente nel secondo set. Paolini infila tre break consecutivi e scappa via sul 5-1. L'americana trova un ultimo sussulto d'orgoglio e annulla tre match point portandosi sul 5-2. È troppo tardi per riaprire la partita. Paolini si aggiudica il game successivo, chiudendo 6-2 e regala il trionfo all'Italia.

The passion from Paolini



She keeps Italy’s dreams alive with a remarkable comeback @federtennis | #BJKCup pic.twitter.com/T9gxxrbg1M — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 19, 2025

Nel primo singolare è stata Elisabetta Cocciaretto a regalare il primo punto all'Italia, superando a sorpresa la più quotata Emma Navarro (n.18 ranking Wta) in due set 6-4 6-4. Grande prova della tennista di Ancona, (n.91 in classifica) che impiega un'ora e mezza di gioco per superare l'americana, sfoderando probabilmente la migliore partita della carriera. L'azzurra parte col piede giusto, conquistando il break nel primo game. Spreca la possibilità di volare sul 4-1 ed è brava ad annullare la palla break del 5-5, chiudendo 6-4 il primo parziale. La reazione di Navarro è immediata. L'americana arriva sul 4-2 poi ha un black-out improvviso e subisce la rimonta di Cocciaretto. L'azzurra conquista quattro game consecutivi e dimostra grande cinismo, convertendo in break le due opportunità a disposizione.

CLUTCHaretto



Match point MADNESS by Elisabetta Cocciaretto @federtennis | #BJKCup pic.twitter.com/OuI8ZXE6B7 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 21, 2025

"È un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, scrivendo un’altra pagina indimenticabile per il nostro sport". Sono le prime parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi.

"Ringrazio di cuore la capitana Tathiana Garbin e le atlete Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant: ognuna ha mostrato coraggio, talento e spirito di squadra, confermando l’altissimo livello del nostro movimento e l’unità del gruppo.Questa vittoria rappresenta non solo un successo sportivo ma anche un messaggio di determinazione, unità e passione"

, conclude il numero uno della Federtennis.