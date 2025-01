Madison Keys batte la regina Sabalenka e porta a casa l'Australian Open

Ascolta ora 00:00 00:00

A sorpresa la statunitense Madison Keys vince l’Australian Open battendo in tre set la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, detentrice del trofeo e considerata la favorita. Primo Slam in carriera per la Keys, conquistato con il seguente punteggio: 6-3, 2-6, 7-5.

Ventinove anni, di Rock Island (Illinois), numero 19 del mondo ad inizio anno (ma tra due giorni salirà al numero sette), per mettere a segno il colpaccio australiano Keys ha dovuto battere le prime due giocatrici del ranking. Dopo la polacca Swiateh in semifinale, Sabalenka in finale. Quest'ultima resta comunque in testa al ranking Wta.

"Volevo questo titolo da così tanto tempo, non pensavo che avrei avuto un’altra possibilità", ha detto la Keys ancora incredula subito dopo la vittoria, ricordando la finale dell’US Open 2017 persa con la connazionale Sloane Stephens. Ripresasi dallo sconforto per la sconfitta rimediata Sabalenka è riuscita comunque a scherzare: "Spero che ci rivedremo l’anno prossimo", ha detto fissando con gli occhi quel trofeo che stavolta le è sfuggito.

Sconfitta quattro volte nei cinque precedenti con Sabalenka, l’americana stavolta è partita in quinta, strappando tre volte il servizio all'aversaria nel primo set, vinto in 35 minuti. Nel secondo ha dovuto abbassare un po' il ritmo, mentre la bielorussa ha ritrovato potenza e precisione. Keys in quei momenti probabilmente ha rivisto i fantasmi della semifinale 2023 agli US Open, dove aveva vinto il primo set 6-0 contro Sabalenka, per poi perdere i due successivi al tie-break. Ma questa volta è andata diversamente, grazie ad un break decisivo nel set decisivo.

Come nella semifinale contro Paula Badosa, Sabalenka ha faticato ad entrare in partita. Se con la spagnola si era lasciata sfuggire solo due game prima di carburare, il momento no questa volta è stato molto più lunga. Dopo aver iniziato la partita con un doppio fallo, ne ha commessi altri tre solo nel primo set per offrire altrettante palle break a Keys, che è stata brava a trasformarle. Dopo una sosta alla toilette, Sabalenka è tornata in campo più grintosa. Ha ottenuto due break point, rintuzzati da Keys. Ma nel quarto game è riuscita a strappare il servizio, prendendo il controllo del secondo set, vinto 6-2.

Il terzo set è stato il più equilibrato di tutti. Una vera e propria battaglia: entrambe hanno mantenuto il servizio fino al 6-5 per Keys.

L’americana a quel punto è riuscita ad ottenere due palle break sul servizio di Sabalenka, trasformando la seconda per assicurarsi finalmente un posto tra i vincitori di uno dei quattro maggiori tornei mondiali di tennis.