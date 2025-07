Matteo Berrettini ha un nuovo amore? Beccato insieme alla ballerina Vanessa Bellini

Matteo Berrettini avrebbe una nuova compagna? In queste ultime ore la notizia sta rimbalzando sui social. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna, che lo avrebbe sorpreso in compagnia di una ragazza dai capelli rossi.

A quanto pare il tennista italiano sarebbe stato visto a cena con la ballerina Vanessa Bellini. La giovane ha 22 anni ed è stata una concorrente del programma Amici. Da mesi Berrettini è single. Dopo la storia con Melissa Satta, durata da gennaio 2023 a febbraio 2024, lo sportivo ha frequentato per un po' Federica Lelli, ex di Ultimo, poi non si è poi saputo più nulla.

Il tennista è stato sorpreso in un ristorante di Portofino insieme alla Bellini. Un pranzo fine a se stesso, oppure i due hanno una relazione? Negli scatti pubblicati da Diva e Donna, i due sembrano molto affiatati. Dopo aver trascorso la giornata al mare, la presunta coppia ha raggiunto il ristorante e i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l'occasione. Tra i due ci sarebbero stati sguardi d'intesa e risate. Hanno mangiato degli spaghetti, e a un certo punto Berrettini ha imboccato la ragazza. Per gli amanti del gossip si tratta di un chiaro segnale.

Ma chi è Vanessa Bellini? Nata a Novara nel 2003, la giovane si è fatta conoscere nel programma di Amici di Maria De Filippi, edizione 2022. Vanessa balla da quando era piccola, ed è stato il coreografo e compagno di Giorgia, Emanuel Lo, a notarla e portarla nella famosa scuola di Canale 5. Riuscita a entrare nel talent dopo una durissima sfida contro Megan Ria, la giovane è poi uscita molto presto. Ciò però non l'ha portata a scoraggiarsi ed ha continuato ad allenarsi e a migliorare.

La suaè partita anche senza il trampolino di lancio di Amici, tanto che la si è poi vista ballare a fianco di artisti come Elodie, Gué Pequeno, Rose Villain e The Kolors. La Bellini è anche entrata nel corpo di ballo che affianca i concerti di Marracash. Il suo stile è l'hip hop.

Vedremo se comparirà ancora insieme a Matteo Berrettini.