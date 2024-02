Storia finita con Berrettini: cosa c'è dietro il silenzio di Melissa Satta

Quando c'è stato da parlare Melissa Satta non si è mai tirata indietro. Eppure, ora che Matteo Berrettini ha confermato che la loro relazione si è conclusa, la conduttrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito. Nessun post social, come invece aveva fatto in altre occasioni, e nessuna storia Instagram per dire la sua. L'ex velina di Striscia di notizia ha scelto la via del silenzio e questo dice molto di più sui motivi dell'addio.

Lo strano silenzio di Melissa Satta

Quando il matrimonio con Kevin Prince Boateng arrivò al capolinea Melissa scelse di ufficializzare la rottura con un lungo post Instagram. Tre anni dopo, quando la relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti terminò, scelse ancora una volta i social network per comunicare la fine della relazione. Poche parole, come in un comunicato stampa, ma sufficienti a chiudere il discorso e a guardare avanti. Durante la storia con Matteo Berrettini sono state tante le volte in cui la conduttrice si è piazzata davanti al cellulare per rispondere alle critiche, a chi la accusava di distogliere il tennista dai suoi doveri sportivi e addirittura di portargli sfortuna. Satta ha chiesto e ottenuto rispetto mettendoci la faccia, ma quando avrebbe dovuto fare quello che ha sempre fatto - quanto meno confermare le dichiarazioni dell'ex compagno - ha scelto di rimanere in silenzio.

I motivi della rottura

I motivi della rottura sono solo ipotizzati dalla stampa rosa (si dice che lei volesse un impegno serio, "una famiglia" con lui, mentre Berrettini no), ma il fatto che Melissa Satta non abbia chiuso il cerchio con una nota ufficiale racconta di una storia finita non proprio bene. "Abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altra", ha dichiarato Matteo Berrettini in conferenza stampa su Zoom pochi giorni fa confermando l'addio all'ex fidanzata, ma la conduttrice non ha avuto parole altrettanto positive per lui. Satta ha scelto la via del silenzio ma ha deciso di lasciare anche ben visibili sul suo profilo Instagram le foto di coppia. Gli scatti privati sulla neve, quelli insieme al figlio Maddox, che Berrettini aveva conosciuto proprio perché la storia sembrava avere preso una piega seria, e persino i video degli eventi, ai quali la coppia ha presenziato assieme. Una scelta che può voler dire tutto e allo stesso tempo niente: che la porta rimane aperta per un ritorno di fiamma o che per come è finita le parole non valgono.