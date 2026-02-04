McEnroe scaccia via un fan troppo invadente all’aeroporto. Ecco cosa è successo

John McEnroe non ha perso le vecchie abitudini. La leggenda del tennis, famoso oltre che per i suoi colpi a rete anche per le intemperanze da giocatore, è stato protagonista di un episodio spiacevole all’aeroporto di Melbourne. Prima di prendere il volo per tornare negli Stati Uniti, SuperMac, che ha vissuto gli Australian Open da commentatore televisivo, ha perso la calma con un giovane fan che lo inseguiva con insistenza per un selfie e un autografo. In un video, diventato virale, si vede McEnroe muoversi velocemente per recarsi al gate, nonostante l’ammiratore gli chieda una foto dicendo di considerarlo un vero e proprio eroe. Pur di convincerlo, il tifoso si mostra disponibile ad aiutarlo nel trasporto dei borsoni. Niente da fare però con McEnroe visibilmente stizzito: "Ho bisogno che tu stia lontano da me, ok?". Poi la richiesta d'intervento allo staff della sicurezza: "Ho bisogno che questo tizio se ne vada e basta. Per favore, spostatelo".

Il fan però è pronto a tutto e cercato di implorare il suo idolo in tutti i modi, senza però avere fortuna. L'effetto è stato anzi opposto, con McEnroe infuriato: "Whoa, whoa, whoa, whoa, me ne vado, il tempo è scaduto. Vuoi fermarti? Gesù. Voglio dire, stai scherzando (utilizzando la frase resa celebre negli scontri in campo con gli ufficiali di gara, ndr)". Quando poi il tifoso molla un po' la presa, di fronte al muro alzato dal suo idolo ecco le parole sussurrate da John per chiudere la vicenda in modo inelegante: "Vai a farti fottere".

E pensare che il suo giovane interlocutore gli aveva dichiarato tutto il suo amore: "Ti amo comunque John". Le immagini hanno scatenato il dibattito tra chi accusa il tennista di arroganza e mancanza di rispetto verso i fan e chi lo difende, parlando di diritto alla privacy e di un comportamento che somiglierebbe più allo stalking che all’entusiasmo innocente. Di sicuro soltanto chi non ricorda le sfuriate di McEnroe in campo può meravigliarsi di quanto accaduto.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">John McEnroe was in no mood for photos, as he lashed out at a fan at Melbourne Airport. <br><br> Media Mode <a href="https://t.co/Q1CHCA24Bm">pic.twitter.com/Q1CHCA24Bm</a></p>— The First Serve (@TheFirstServeAU) <a href="https://twitter.