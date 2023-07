La megavilla di Federer blocca il passaggio al lago: paesino svizzero in rivolta

Roger Federer torna al centro dell'attenzione in Svizzera, anche se, purtroppo, non più per questioni di carattere squisitamente sportivo: il 20 volte campione Slam, infatti, è finito nel mirino di un intero paese del Canton San Gallo a causa dell'eccessivamente ambizioso progetto edilizio che intende realizzare sulle rive del lago di Zurigo.

La megavilla che l'ex tennista elvetico avrebbe intenzione di edificare, con tanto di campi da tennis e piscina, dovrebbe sorgere su un terreno di oltre 18mila metri quadrati, cancellando di fatto una passeggiata in riva al lago peraltro prevista e tutelata dai locali piani regolatori: passeggiata alla quale gli abitanti di Rappersvil-Jona non hanno alcuna intenzione di rinunciare

Parte quindi in salita il progetto di Federer, che in questo caso non dovrà più difendersi in campo dalla "diagonale maledetta" dell'eterno rivale Rafael Nadal, bensì dalle insidie di un percorso minato da complessi piani regolatori cantonali e norme edilizie territoriali. Stando a quanto riferito da "Il Messaggero", il terreno su cui l'ex tennista vorrebbe realizzare la sua nuova maxi residenza sarebbe stato acquistato nel 2019. In realtà l'opera edilizia, il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 40-60 milioni di franchi svizzeri (cioè tra 41 e 61 milioni di euro), sarebbe dovuta partire da qualche anno. Tra pandemia e fasi conclusive della sua carriera sportiva, tuttavia, il progetto è stato più volte rimandato. Ora che questo si trova ai nastri di partenza, tuttavia, arriva la forte opposizione di un intero paese che teme di vedersi cancellare una enorme porzione di lungolago.

Più che di una megavilla, in effetti, pare trattarsi di un mini villaggio, dato che includerebbe sei edifici a uno o due piani, un parcheggio sotterraneo e alcuni impianti sportivi, tra cui una piscina nei pressi delle rive del lago di Zurigo e almeno due campi da tennis (uno outdoor e uno indoor, di certo particolarmente apprezzato dal campione svizzero).

Il sentiero pubblico previsto dal piano regolatore, tuttavia, sta iniziando a creare qualche frizione, dato che anch'esso rientrerebbe negli interessi di Federer, deciso così a tutelare la propria privacy. La gente di Rappersvil-Jona non vuole rinunciare alla propria passeggiata, in un luogo nel quale, secondo il sito locale watson.ch, la società edilizia a cui il campione elvetico si è affidato intende realizzare una rimessa per le barche, un ponte di 20 metri e un canale di 140 metri quadrati da scavare. Strutture che sconfinerebbero nelle acque del lago, quindi in un luogo pubblico. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale da ambo le parti, ma la battaglia legale pare all'orizzonte.