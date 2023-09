"Irrispettoso". "Ingrato": scontro di fuoco tra Fognini e Volandri

Nonostante gli infortuni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'Italia non sarà rappresentata nemmeno da Fabio Fognini per l'imminente inizio della Coppa Davis (12-17 settembre a Bologna) anche se c'era stata un'iniziale pre-convocazione da parte del capitano azzurro, Filippo Volandri. Con un lungo post sui social, il 36enne tennista di Sanremo si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha ripercosso le tappe della sua carriera in Nazionale fino all'amarezza per il sogno sfumato di rappresentare i colori azzurri.

Le parole di Fognini

" Sono passati molti anni dalla mia prima volta in azzurro a Montecatini, nel 2008. Difendere i colori azzurri e rappresentare il mio Paese in giro per il mondo è sempre stata una priorità, un sogno realizzato", ha scritto sul proprio profilo Instagram, ricordando il tifo del pubblico sia in casa che in trasferta e la gratificazione, la più grande del mondo, di giocare per l'Italia. " Ora, alla vigilia dell'ennesima sfida di Davis, mi trovo, mio malgrado, fuori dalla rosa dei convocati. Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso", incalza Fognini, prima di accusare apertamente Volandri.

" Qualche settimana fa sono stato pre convocato e questa cosa mi ha reso ancora una volta felice e orgoglioso - ha continuato a scrivere il tennista ligure - Poi però lunedì, mentre ero a Genova, mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia e dei miei trascorsi azzurri". "Fogna" aveva saputo, secondo le sue dichiarazioni, che avrebbe fatto parte delle rosa e si era tenuto a disposizione per scendere in campo: da qui la decisione di allenarsi e partecipare al Challenger dando il massimo. " Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita" , ha concluso, amareggiato.

La replica di Volandri

Poco tempo dopo non si sono fatte attendere le parole del capitano azzurro, Filippo Volandri, che ha voluto precisare alcuni punti ilippo Volandri ha deciso di rispondere e di precisare alcune cose. " Mi dispiace leggere le parole di Fabio Fognini, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche a un team che lo ha sempre sostenuto e a una Federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze" . Da qui si passa a toni più forti: Volandri ha definito le parole di Fognini " profondamente ingrate, anche se mi rendo conto che il mio ingresso da Capitano di Coppa Davis possa aver minato le sue sicurezze: sotto la mia gestione è sempre stato trattato come gli altri, e capisco che ne abbia potuto risentire ".