Montepremi record a Wimbledon: quanto incassa il vincitore

Mentre il gioco entra nel vivo con le gare dei primi turni del torneo più famoso del mondo, Wimbledon, c'è molta curiosità circa il montepremi complessivo e "al dettaglio" che riguarda ogni passaggio di turno ma anche la semplice partecipazione. Una premessa è doverosa: si tratta del torneo tennistico più ricco della storia visto che ha superato anche la cifra degli Us Open del 2023. Nel complesso, infatti, i partecipanti guadagneranno oltre 59 milioni di euro, +11,9% rispetto al torneo dello scorso anno come pubblicato dal Wimbledon Prize Money 2024 e con il vincitore che intascherà ben 3,18 milioni di euro.

Qual è il valore dei primi tre turni

Come accennato, essere già entrati nel tabellone principale tramite le qualificazioni vale bei soldi, e che soldi: anche se si dovesse essere eliminati al primo turno, il solo fatto di aver disputato una gara vale circa 71mila euro, in pratica come il guadagno annuo di un dirigente di buon livello. Chi avanza al secondo turno come vale già adesso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini che mercoledì 3 luglio si sfideranno nel derby, per loro sono già assicurati circa 110mila euro. Chi dei due vincerà la sfida approdando al terzo turno, riceverà un bonifico di quasi 170mila euro.

I guadagni dagli ottavi di finale

Ovviamente, il bello o il "grosso" a seconda dei punti di vista deve ancora venire: l'arrivo agli ottavi di finale di Wimbledon vale una cifra intorno ai 267-268mila euro al cambio con la sterlina; per i quarti di finale ecco che il montepremi per ogni singolo tennista (uomo o donna che sia) arriva alle soglie dei 450mila euro mentre per i semifinalisti il guadagno assicurato sarà di quasi 850mila euro. Sono cifre record e impressionanti che danno la misura di come cresca costantemente il movimento tennistico nel mondo e in particolar modo il valore di Wimbledon. Arriviamo adesso al "dulcis in fundo", i finalisti: chi perderà la gara potrà consolarsi con un bonifico di oltre un milione e seicentomila euro mentre, al vincitore, andranno come detto poco più di tre milioni di euro (3,18 milioni):

Soltanto negli ultimi 10 anni il montepremi complessivo del torneo di Londra è praticamente raddoppiato passando da circa 25 milioni di sterline nel 2014 a 50 milioni quest'anno. I maggiormente privilegiati saranno comunque semifinalisti e finalisti per i quali c'è un aumento di quasi il 20% rispetto alla cifra del 2023.

Ma la gloria non è riservata soltanti a chi gioca in singolare: per i doppisti che arrivano fino in fondo alla competizione alzando il trofeo andranno circa 768mila euro, i secondi classificati si consoleranno con 390mila euro (ovviamente da dividere per due).