Musetti dipinge tennis: la vittoria su Zverev vale la semifinale olimpica

Lorenzo Musetti sconfigge 7-5, 7-5 in 2 ore e 5 minuti il tedesco e campione olimpico in carica Alexander Zverev nei quarti di finale e stacca il pass per le semifinali, dove attenderà il vincitore della sfida fra il serbo Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas. A distanza di cento anni dunque dalle Olimpiadi di Parigi del 1924, un italiano torna in semifinale nel torneo maschile. Ai tempi fu Uberto de Morpurgo, poi vincitore della medaglia di bronzo, a centrare questo storico traguardo.

Nel primo set, paga al massimo la scelta di Musetti di far battere per primo Zverev: nel primo game, infatti, l’italiano riesce alla prima palla break a strappare il servizio al campione olimpico in carica e a passare subito avanti, tenendo il servizio nel secondo gioco. È nel decimo game che si gioca il momento clou, quando l’italiano, dopo aver annullato due palle break, cede il servizio per la prima volta nel match alla terza occasione a disposizione del tedesco, allungando il match. Il tennista toscano, però, non cede psicologicamente e nel game successivo sfrutta una delle due palle break a disposizione per tornare avanti, andando a servire per il match. Come nel turno di servizio precedente, Zverev si ritrova avanti 15-40 ma Musetti non si scompone: quattro punti consecutivi - di cui gli ultimi due spettacolari - consegnano il primo set, con il parziale di 7-5, al numero 11 del seeding.

Nel secondo set regna un sostanziale equilibrio fra i due tennisti, con qualche problema in più per il tedesco nei propri turni di servizio, dovuto soprattutto alle continue variazioni dell'italiano che non consentono a Zverev di imporre il suo stile di gioco. Sul 4-3 per il tedesco, 15-15 e servizio per Musetti, una scena surreale irrompe sul Suzanne-Lenglen: senza un motivo valido, l'organizzazione decide di chiudere il tetto sul campo, interrompendo il turno di servizio dell'italiano. Alla ripresa il toscano non si scompone e mette in fila tre punti consecutivi, trovando anche il primo ace dell'incontro e portandosi sul 4-4.

È nell'undicesimo game che però la partita si accende: Musetti ottiene la prima palla break del set ed esattamente come nel primo set, riesce a strappare nel medesimo gioco il servizio al tedesco. Nel successivo game, l'italiano non lascia possibilità di gioco a Zverev grazie anche a due ace e col parziale di 7-5, batte il campione in carica e centra una semifinale storica.