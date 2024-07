Musetti scrive la storia: il 2-0 rifilato a Fritz vale i quarti di finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Lorenzo Musetti sconfigge Taylor Fritz negli ottavi di finale del torneo olimpico col punteggio di 6-4, 7-5 in 1 ora e 24 minuti e conquista degli storici quarti di finale sulla terra rossa di Parigi. L'italiano attende ora il vincitore della sfida fra il campione olimpico uscente, il tedesco Alexander Zverev e l'australiano Alexei Popyrin, numero 63 al mondo. Si tratta di una pagina storica per il tennis italiano, considerato che gli azzurri non hanno mai conquistato la medaglia più pregiata in questa disciplina e, l'unica fino ad ora conquistata, è un bronzo datato Parigi 1924, grazie a Uberto de Morpurgo. Musetti riesce, dunque, a battere per la seconda volta consecutiva l'americano, dopo il quarto di finale a Wimbledon che è valso al carrarino la prima storica semifinale in un torneo del Grande Slam.

Nel primo set l’americano va subito avanti nel punteggio, sfruttando al meglio il primo turno di servizio dell’italiano e portando a casa il break lasciando un solo 15 a Musetti. Dopo due turni di servizio convincenti per Fritz, con un solo 15 lasciando al tennista toscano, nel settimo gioco il numero 11 piazza il break e rimette in equilibrio il set, riuscendo a mantenere il servizio nel successivo gioco. Musetti, in evidente stato di grazia e in fiducia dopo la rimonta, nel nono game con tante variazioni, gioco d’anticipo e colpi fenomenali, mette a segno il secondo break consecutivo e nel successivo turno di servizio, alla prima palla set, con un ace chiude il primo set con il parziale di 6 giochi a 4.

Il secondo set è segnato da un sostanziale equilibrio, con i due tennisti che mantengono senza affanni i rispettivi turni di servizio, con percentuali altissime di punti vinti con la prima di servizio e con tanti vincenti messi a segno.

L'impasse sembra muoversi nel decimo gioco, quando l'americano si trova avanti 0-30 ma dapprima il tennista italiano con quattro colpi consecutivi - sostenuti da una ottima prima - riesce ad allungare il match, per poi, nell'undicesimo gioco, riuscire, alla prima palla break a disposizione nel set, a strappare il servizio all'avversario e a servire per il match. Nel successivo turno di servizio, Musetti resiste al tentativo di ritorno di Fritz e al primo match point a disposizione, col parziale di 7-5, chiude il match trovando uno storico quarto di finale.