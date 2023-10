Pietrangeli dimesso dall'ospedale: come sta l'ex campione di tennis

Nicola Pietrangeli è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma. L'ex tennista, che un mese fa ha compiuto 90 anni, sta bene e fra due settimane sarà sottoposto ad altri controlli per verificare che tutto vada per il meglio.

Era stato ricoverato nel nosocomio romano lo scorso 6 ottobre per accertamenti dopo aver accusato un lieve malore in casa a causa di un malore accusato a casa, con giramenti di testa e vertigini. Le sue condizioni non hanno comunque mai destato preoccupazione. Ora dovrà fare un pò di movimento per riacquisire tono muscolare ma in queste prime ore a casa sta andando tutto bene.

Chi è Nicola Pietrangeli

Icona del tennis italiano e primatista assoluto per partite giocate e vinte in Coppa Davis, ha vinto due volte il Roland Garros e nel corso della sua carriera ha raggiunto la posizione numero 3 nel ranking mondiale, prima dell'Era Open, record che resiste ancora oggi. Capitano di Coppa Davis quando l'Italia trionfò nel 1976 nella storica trasferta nel Cile di Pinochet.

Viene considerato, insieme ad Adriano Panatta, il tennista italiano più forte di sempre. Il dualismo dialettico con Panatta ha portato ad una lunga diatriba che dura ancora oggi. Su chi sia più forte Pietrangeli però non ha dubbi: "Lui ha vinto 14 tornei, io 47... Però abbiamo giocato contro 4 volte, lui ne ha vinte tre però c'è da dire che ha 17 anni in meno...".

Storica la semifinale persa a Wimbledon nel 1960 al 5° set contro il mito australiano Rod Laver, forse il più forte tennista di tutti i tempi. È stato per 61 anni il miglior risultato ottenuto ai Championships da un tennista italiano, superato solo da Matteo Berrettini finalista nel 2021. Porta il suo nome lo storico "Stadio della Pallacorda", situato nel complesso del Foro Italico di Roma.

Tra tennis, amori e jet set

La vita di Pietrangeli è piena di aneddoti più volte raccontati in interviste e libri. "Quante volte mi sono sentito dire: 'Certo, se ti fossi allenato seriamente avresti vinto di più!'. E io freddamente rispondevo: 'Sì! Ma sapeste quanto mi sarei divertito di meno'...." ci ha scherzato su l'ex tennista. "Se ai nostri tempi ci avessero confinato in un'isola per sei mesi senza campi da tennis e poi ci avessero fatto disputare un torneo, Nicola ci avrebbe battuti tutti quanti" ha detto di lui l'ex campione australiano Ken Rosewall.

Premiato da Ranieri di Monaco ed è amico dell'attuale principe, Alberto. Risiede a Montecarlo e il bel mondo è stata la sua casa. Fra i suoi amici Marcello Mastroianni, Virna Lisi, Sean Connery, Charlton Heston. Da sempre ha fama di playboy. Si è sposato una volta con l'indossatrice Susanna Artero, conosciuta quando lui aveva 21 anni e lei 18, che le ha dato tre figli: Marco, Filippo e Giorgio. Ha due nipoti. Da sempre ha fama di playboy, ma è anche stato tradito. La più famosa delle storie quella con la conduttrice Licia Colò, più giovane di trent'anni.