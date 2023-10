Paura per Pietrangeli, ricoverato in ospedale: come sta l'ex campione di tennis

Ascolta ora: "Paura per Pietrangeli, ricoverato in ospedale: come sta l'ex campione di tennis"

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un malore accusato mentre giovedì 5 ottobre mentre si trovava nella sua abitazione. L’ex tennista, che lo scorso settembre ha compiuto 90 anni, avrebbe manifestato giramenti di testa causati, sembra, dalla pressione alta. Ha passato la notte in ospedale ma potrebbe essere dimesso già oggi.

Icona del tennis italiano e primatista assoluto per partite giocate e vinte in Coppa Davis, ha vinto due volte il Roland Garros e nel corso della sua carriera ha raggiunto la posizione numero 3 nel ranking mondiale, prima dell'Era Open. Capitano di Coppa Davis quando l'Italia trionfò nel 1976 nella storica trasferta nel Cile di Pinochet. Viene considerato, insieme ad Adriano Panatta, il tennista italiano più forte di sempre. Il dualismo dialettico con Panatta ha portato ad una lunga diatriba che dura ancora oggi. Su chi sia più forte Pietrangeli però non ha dubbi: "Lui ha vinto 14 tornei, io 47... Però abbiamo giocato contro 4 volte, lui ne ha vinte tre però c'è da dire che ha 17 anni in meno...".

La polemica su Sinner

Nei giorni scorsi Pietrangeli è stato al centro di una polemica con Alessandro Gassmann. Il tema dello scontro? Jannik Sinner e il suo straordinario trionfo a Pechino. Andiamo con ordine. "I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati", così aveva commentato la Pietrangeli dopo il successo di Sinner su Alcaraz in semifinale. Una frase che non è piaciuta all'attore Gassmann, che ha scritto sui social: "La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner. Panatta un signore, come sempre". Un commento che ha trovato la pronta risposta di Pietrangeli.