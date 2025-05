"Non ho grandi aspettative, ma ce la metterò tutta”. Sinner torna agli Internazionali di tennis

Ascolta ora 00:00 00:00

Praticamente assediato. Il primo giorno dopo la fine della sospensione, Jannik Sinner si trova circondato da un affetto quasi soffocante. Centinaia di bambini lo attendono fuori dall’area riservata ai giocatori, e tutti chiamano il suo nome. In attesa del primo allenamento in diretta Tv in un Centrale del Foro Italico pieno come se ci fosse la finale.

Jannik è tornato, ha fatto la conferenza stampa, ha esordito anche con una battuta (“sto facendo un sacco di foto qui al Foro, ma niente di personale…”), ovviamente riferendo al fatto che ormai a ogni scatto rubato gli viene assegnata una nuova fidanzata. E’ abbronzato, rilassato, a suo agio. Racconta di come sia stato difficile stare tre mesi senza giocare, più all’inizio in realtà, “non riuscivo a guardare neppure le partite, ho preferito stare con la famiglia e con gli amici”.

Poi il lento ritorno, all’inizio in palestra e poi sempre più sul campo. Con la voglia di ricominciare andando finalmente oltre ai fantasmi: “I miei colleghi? Sono appena arrivato, ho salutato qualcuno, finora è andato tutto bene. Il tempo metterà a posto le cose”. Intanto c’è Roma, “e sono molto curioso di scendere in campo per vedere a che livello sono. Non ho grandi aspettative, ma ce la metterò tutta”. E poi c’è il delirio intorno a lui, “forse perché sono rimasto il ragazzo che arriva da un piccolo paese dell’Alto Adige, e la gente lo capisce.

Niente mi può cambiare, le vittorie, i soldi: io sono quello che sono”. Jannik tornerà in campo più probabilmente sabato, l’Italia lo riaccoglie con il calore di sempre, anzi di più. Lui lo sa e sorride: “Mi sento libero, e non ho paura”.