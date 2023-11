"Non ho tempo per annoiarmi". Sinner punge i calciatori sul caso scommesse

Jannik Sinner è uno dei protagonisti più attesi alle ATP Finals 2023, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino. A pochi giorni all'inizio del torneo, il numero 4 del ranking si è confessato in una lunga intervista al settimanale Sette, raccontando abitudini e passioni.

Il tennis è una questione di vita per Sinner che ha lasciato la propria famiglia quando era soltanto un ragazzino per intraprendere una carriera che gli ha regalato molto: "Questa è la vita che sognavo da bambino, la proteggo. Ho in valigia La cena , un thriller: due coppie si ritrovano il 31 dicembre, e succede un casino. Vediamo se arrivo in fondo. Per il tennis sono andato via di casa a 13 anni. Mi dà emozioni positive e negative, gioie e dolori. Mi dà tutto. Respingo il concetto di essere un’azienda: il mio pensiero non è il fatturato, non sono mai i soldi. Se lo fossero giocherei sempre, accetterei le esibizioni, non prenderei pause" ha spiegato l'azzurro.

L'unico cruccio di Jannik è non essere riuscito ad affrontare l'idolo Roger Federer: "Ho avuto fortuna nella vita, però Federer mi manca. Lo accetto, fa parte del gioco. Le partite ufficiali non sono più possibili, magari nel futuro ci affronteremo in esibizione. Però non farei cambio: sono contento di essere un tennista di questo tempo, la nuova generazione offre stili, caratteri, personalità diverse" ha raccontato il 22enne di Sesto Pusteria.

Imbeccato sullo scandalo scommesse che ha coinvolto i calciatori Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, l'altoatesino ha risposto con un consiglio di lettura: "Gli ambienti del tennis e del calcio sono diversi. Il secondo non lo conosco, così come non so nemmeno cosa sia la noia. E se proprio mi annoio, mi costringo a prendere in mano un libro: non voglio stare troppo sul cellulare".

Ora si prepara ad affrontare le ATP Finals con avversari come Novak Djokovic, che non è mai riuscito a superare nel corso della propria carriera: "A livello di risultati, (Djokovic ndr) è il migliore che questo sport abbia mai avuto. Io spero di incontrarlo prima possibile, già nel girone, sono le partite importanti per la crescita, quelle per cui dico: vinco o imparo. Djokovic mi dirà dove sono. Io mi ci sono sentito più vicino quest’anno in semifinale a Wimbledon, pur perdendo in tre set, che l’anno scorso nei quarti, quando avevamo lottato per cinque. Non vedo l’ora. Sono le partite per cui mi alleno tutti i giorni, quelle che mi caricano di pressione".

Quando gioca Sinner

Dopo il sorteggio Sinner è stato inserito nel Gruppo Verde con Djokovic, Tsitsipas e Rune. Il numero 4 al mondo giocherà il primo singolare domenica pomeriggio contro Stefanos Tsitsipas, poi nella sessione serale Novak Djokovic scenderà in campo contro Holger Rune, testa di serie numero 8. Tsitsipas è in vantaggio 5-2 su Sinner nei testa a testa. Quest'anno si sono affrontati due volte, con una vittoria a testa: Tsitsipas si è imposto in cinque set all'Australian Open, Sinner si è preso la rivincita un mese dopo a Rotterdam.

