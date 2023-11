Sorteggio ATP Finals 2023: ecco chi sfida Sinner e gli altri accoppiamenti

Jannik Sinner ha conosciuto i suoi avversari alle Nitto ATP Finals 2023 in programma al Pala Alpitour di Torino. Inizio subito con il botto per l'azzurro affronterà Novak Djokovic.

L'urna ha decretato gli avversari del tennista altoatesino che affronterà subito il numero uno al mondo all'interno del Gruppo Verde che vedrà la presenza anche di Tsitsipas e Rune, all'esordio nella competizione. Nel Gruppo Rosso invece presenti Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev. Si parte domenica 12 novembre fino a domenica 19 novembre.

The 2023 #NittoATPFinals singles draw…



RED GROUP



GREEN GROUP



Gruppo Verde

Si è qualificato per la sedicesima volta per le Nitto ATP Finals.Ha un bilancio di 46 vittorie e 17 sconfitte nella storia del torneo ed è il terzo giocatore, insieme a Jimmy Connors, con più qualificazioni all'attivo. Un anno fa, Djokovic ha eguagliato il record di sei trionfi di Roger Federer. Avrà l'opportunità di staccarlo a Torino. Vincitore di tre tornei quest'anno — Australian Open, Roland Garros e Adelaide — Djokovic è ancora in corsa per essere premiato per l'ottava volta come ATP Year-End No. 1 presented by Pepperstone.

Si è qualificato per la prima volta per le Nitto ATP Finals dopo aver partecipato al torneo come riserva nel 2021. Nel 2023, Sinner ha vissuto una stagione di prime volte. Ha raggiunto la sua prima semifinale Slam a Wimbledon e vinto il suo primo Masters 1000 a Toronto. Ha vinto il titolo anche a Pechino, Montpellier e Vienna. A Pechino ha sconfitto Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, in due set, in semifinale e finale ed è così salito al numero 4, la sua miglior classifica di sempre in classifica.

Parteciperà alle Nitto ATP Finals per il quinto anno consecutivo. Ha debuttato nel torneo nel 2019, conquistando il prestigioso titolo a 21 anni. Con quella vittoria è diventato il più giovane campione alle Nitto ATP Finals dal 2001, quando si impose un ventenne Lleyton Hewitt. Quest'anno ha raggiunto la sua seconda finale Slam all'Australian Open poi ha vinto il suo decimo titolo ATP a Los Cabos, e sono così diventate sei le stagioni consecutive in cui ha vinto almeno un torneo.

Parteciperà per la prima volta alle Nitto ATP Finals dopo essere stato riserva nel 2022. Il danese è partito forte quest'anno, e questo lo ha aiutato a conquistare un posto a Torino. Ha vinto il titolo nell'ATP 250 di Monaco di Baviera e raggiunto la finale nei Masters 1000 sulla terra battuta di Monte-Carlo e Roma. Poi ha centrato i quarti di finale al Roland Garros e a Wimbledon, ed è arrivato in semifinale a Montpellier, ad Acapulco, al Queen's Club e a Basilea.

Gruppo Rosso

Si è qualificato per la seconda volta per le Nitto ATP Finals. Il ventenne di Murcia ha conquistato un posto a Torino dopo uno scintillante inizio di 2023. In questa stagione ha trionfato tra gli altri a Wimbledon, nei Masters 1000 di Indian Wells e Madrid. Inoltre è diventato l'ottavo giocatore nell'era Open a completare la doppietta Queen’s Club-Wimbledon, il primo dai tempi di Andy Murray nel 2016. Lo spagnolo ha sconfitto Novak Djokovic in un indimenticabile quinto set ai Championships.

Prenderà parte alle Nitto ATP Finals per il quinto anno consecutivo, dopo aver trionfato nel 2020 e raggiunto la finale nel 2021. Dall'inizio del torneo di Rotterdam, a febbraio, Medvedev ha vinto 26 partite su 27, triobfando nell'ATP 500 olandese, a Doha e Dubai. Dopo aver perso in finale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz, ha conquistato il titolo a Miami. Inoltre si è anche sbloccato sulla terra battuta. Ha vinto 10 delle 13 partite giocate su questa superficie e vinto a Roma il suo primo titolo sul rosso, perdendo solo un set.

Si è qualificato per le Nitto ATP Finals per il quarto anno di fila. Ha raggiunto le 50 vittorie per la terza stagione consecutiva e conquistato il primo titolo in un Masters 1000, a Monte-Carlo. Inoltre ha trionfato anche a Bastad, e così per la terza volta negli ultimi quattro anni ha alzato almeno due trofei ATP nel corso di una stessa stagione. Finalista a Dubai, Banja Luka, Halle e Shanghai, ha eguagliato la sua miglior classifica di sempre al numero 5 nel ranking.

Parteciperà per la sesta volta al torneo di fine stagione. Nel 2018 ha sconfitto Roger Federer in semifinale e Novak Djokovic in finale per conquistare il primo titolo. Ha un bilancio di 12 vittorie e 8 sconfitte alle Nitto ATP Finals. Oltre ai successi del 2018 e del 2021, ha anche raggiunto la semifinale nel 2019. Nel 2023 ha vinto titoli a Amburgo e Chengdu, e questo è così diventato il quinto anno in cui il tedesco ha conquistato più di un trofeo ATP.