"Non vediamo l’ora che sia domenica": Sinner-Zverev in chiaro in tv

È un'ottima notizia per tutti gli italiani tifosi di Jannik Sinner e gli appassionati di tennis: contrariamente a quanto stabilito in un primo momento, la finalissima degli Australian Open tra il nostro numero uno del mondo e il tedesco Alexander Zverev sarà trasmesso in chiaro in tv e quindi visibile anche per i non abbonati.

Dove si vedrà la gara

" La finale dell’Australian Open verrà trasmessa in chiaro su Nove domenica 26 gennaio dalle 9:30 in diretta da Melbourne Park. Sarà la terza finale Slam di Jannik Sinner, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US Open ", ha scritto in un nota Discovery in una nota. Un'importante concessione, quindi, dal momento che non c'era alcun obbligo nel trasmettere l'incontro visto che detiene i diritti tv esclusivi per gli abbonati che in questi giorni hanno potuto vedere le gare in diretta su Eurosport, canale che è visibile per chi ha un pacchetto con Sky, Dazn e Now Tv.

La nota dell'amministratore delegato

" Non vediamo l’ora che sia domenica per questo grandissimo appuntamento di sport e voglio ringraziare tutti i partner di Eurosport e Discovery+ – Amazon, Dazn, Sky e Tim – che hanno collaborato affinchè il match di Sinner possa essere visto in chiaro e in diretta, sul Nove, dal maggior numero di persone" , ha dichiarato Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery Italia. Ovviamente, il match sarà trasmesso contemporaneamente anche su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+.

Anche se i giocatori scenderanno in campo alle ore 9.30 italiane (le 19 a Melbourne), il match sarà anticipato dal classico prepartita con tutti i più noti volti del tennis di Eurosport: da Boris Becker a Jim Courier, da John McEnroe a Mats Wilander mentre i commentatori italiani, come avvenuto già in questi giorni, saranno Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Tutto pronto, dunque, per la super sfida tra il numero uno del mondo e il numero due, in gran forma, Zverev: sarà una sfida appassionante e dall'esito tutt'altro che scontato nonostante: nei precedenti il tedesco è avanti 4-2 nei confronti di Sinner ma Jannik cerca il bis in terra australiana dopo la vittoria dell'anno scorso che lo ha definitivamente proiettato dell'OIimpo di questo sport.