Olimpiadi, Djokovic sconfigge Nadal e conquista gli ottavi di finale

Il sessantesimo incontro fra Novak Djokovic e Rafael Nadal, valido per il secondo turno del torneo di tennis maschile dei giochi delle Olimpiadi di Parigi, oltre ad essere uno spettacolo per gli occhi per via di ciò che si è visto in campo, è anche il giusto tributo d’onore a due carriere encomiabili e destinate a restare impresse nella storia del tennis. Nei 59 precedenti, il serbo comanda per 30 vittorie a 29 ma sulla terra rossa parigina, è lo spagnolo ad essere avanti con un parziale di 8 a 2. La rivalità fra Djokovic e Nadal è la più grande della storia del tennis, sia a livello numerico visti i precedenti, sia, nello specifico, per i tornei del Grande Slam e dei Masters 1000.

Ad imporsi, col punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 42 minuti, è il serbo che conquista gli ottavi di finale dove attende il vincitore della sfida fra il tedesco Dominik Koepfer e l'italiano Matteo Arnaldi. Il tennista di Belgrado non è mai riuscito a conquistare l'oro olimpico e nel 2008 arrivò terzo venendo sconfitto proprio dal maiorchino, dovendosi accontentare del bronzo. Per lo spagnolo, dopo l'oro nel singolare del 2008 e quello nel doppio del 2016, c'è ancora la possibilità di concedere il tris grazie al doppio con Carlos Alcaraz.

Nel primo set Djokovic va subito avanti di un game grazie ad un nastro colpito da Nadal nel secondo gioco ma la palla del serbo viaggia ad una velocità differente rispetto a quella del maiorchino che, anche nel quarto game, è costretto a cedere il servizio dopo aver concesso tre palle break. Dopo 39 minuti, la testa di serie numero 1 riesce ad aggiudicarsi il primo parziale col punteggio di 6-1, grazie ad un tennis fatto di anticipi, variazioni e tanti vincenti.

Nel secondo set, nonostante un leggero nervosismo, Djokovic mette a segno il terzo break dell’incontro grazie ad un rovescio lungolinea delizioso e a portarsi subito avanti, mantenendo il servizio. Come nel primo set, il maiorchino perde il servizio anche nel game successivo, non riuscendo a tenere il ritmo forsennato imposto dal serbo che si porta avanti 4-0. Nel sesto game, però, la testa di serie numero 1 concede il break con un doppio fallo, in un momento nel quale sembrava in pieno controllo del match e concede a Nadal la possibilità di rientrare - con un break da recuperare - nel match.

Il miracolo sportivo dello spagnolo si concretizza nell'ottavo gioco, quando Djokovic perde per la seconda volta consecutiva il servizio ma lo spagnolo, con uno smash e contro-smash sul 30-40 mette a segno il punto del match.

Nel successivo game, però, dopo quattro palle break a disposizione, il serbo torna avanti nel parziale, con un Nadal visibilmente provato dal recupero posto. Nel decimo game, grazie ad un ace, Djokovic chiude il match e stacca il pass per gli ottavi, mettendo a segno la vittoria numero 31 contro lo spagnolo in 60 precedenti.