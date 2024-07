Olimpiadi, Musetti sconfigge Navone e vola agli ottavi: ad attenderlo l'americano Fritz

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l’esordio con vittoria alle Olimpiadi nel primo turno contro il padrone di casa Gael Monfils, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 11 del seeding olimpico, batte 7-6 (2), 6-3 l’argentino Mariano Navone in 1 ora e 56 minuti, raggiungendo gli ottavi di finale a Parigi, dove troverà l’americano Taylor Fritz che ha sconfitto l’inglese Jack Draper in tre set, in quello che sarà il remake dei quarti di finale di Wimbledon, dove l’italiano centrò una storica impresa in cinque set, qualificandosi per la prima volta alle semifinali sull’erba londinese e in un torneo del Grande Slam.

Il primo set vive due momenti distinti e separati. Il primo è tutto a favore di Musetti, che passa avanti per 4 game a 0, riuscendo a strappare per due volte consecutive il servizio all’argentino. Dal quinto game in poi, però, Navone mette a segno un parziale di 6 giochi a 1, costringendo l’italiano a servire per allungare il set fino al decisivo tie-break. Il numero 11 del seeding, dopo aver lasciato a 0 l’avversario nel dodicesimo game, passa subito avanti 5-1 nel tie-break e, dopo il cambio campo, col parziale di 7-6 (2) si porta a casa un primo parziale al cardiopalma.

Nel secondo set l’equilibro dura pochissimo, perché dopo un primo game combattuto ma senza palle break a favore di Navone, Musetti inizia subito a dettare il ritmo e nel quarto gioco strappa il servizio all’avversario lasciandogli un solo 15. Da quel momento l'italiano resiste al tentativo di ritorno dell'argentino - soprattutto nel settimo gioco - nei suoi game di servizio e, dopo aver avuto un match point nell'ottavo gioco, nel nono chiude, con tre match point a disposizione sul servizio, col parziale di 6-3 staccando il pass per degli storici ottavi di finale contro Taylor Fritz.

Nello stesso lato del tabellone dell'italiano, con incrocio possibile nei quarti di finale, c'è anche il campione olimpico in carica Alexander, che affronterà prima il ceco Machac e poi uno fra Wawrinka e Popyrin nella sua corsa verso la difesa del titolo.