Ora Medvedev non sbadiglia più. Ecco cosa fece a Sinner nel 2021

Adesso non si annoia più, Daniil Medvedev da Mosca, rimontato e battuto da Jannik Sinner al quinto set degli Australian Open della gloria per il tennis azzurro. La musica è cambiata già da un pezzo visto che si tratta del quarto successo consecutivo nei confronti del tennista russo con il nostro Jannik che ha invertito la tendenza nel 2023 dopo sei sconfitte consecutive ma un episodio, oggi, sta facendo il giro dei social e riguarda lo sbadiglio palesemente antisportivo di Medvedev alle Atp Finals di Torino nel 2021.

Cosa è successo

È molto difficile che un tennista professionista concentrato e in tensione agonistica di fronte a migliaia di persone nel torneo che chiude l'annata Atp possa essere stanco o annoiato: la premessa è volutamente ironica per ricordare quella scena in cui il russo, al termine del primo set vinto con il punteggio di 6-0, al cambio di campo e quando era molto vicino a Sinner si mise a sbadigliare (con la mimica anche della mano) nemmeno si fosse appena alzato dal letto. Quella immagine fece il giro del web e torna d'attualità nelle ultime ore "ricordando" al russo che Sinner lo ha, da un pezzo, sorpassato.

La risposta di Sinner

Il frame, ormai diventato Gif, fu pubblicato sul Social X da Tennis TV con il titolo di "Bedvedev", sottolineando ironicamente la necessità del "bed", letto, per Medvedev. Tra l'altro, la gara fu equilibratissima con Sinner che vinse il secondo set 7-6 cedendo soltanto al tie-break del terzo (8-6). Con la correttezza e compostezza che lo contraddistinguono, quando fu intervistato sull'episodio Jannik minimizzò l'accaduto.

" Medvedev un po’ scorretto? Scorretto è una parola grossa, alla fine ha vinto la partita. Io spero di rigiocare con lui quando la partita conterà, poi vediamo cosa fa. Se è giusto o no non voglio dirlo, intanto oggi ha vinto quindi bravo lui", disse nel 2021.

Da quel giorno arriveranno altre tre sconfitte per il numero uno del tennis italiano contro il russo (Vienna 2022, Rotterdam e Miami nel 2023) prima dell'inversione di tendenza e delle vittorie in finale contro il moscovita a Pechino, Vienna e in semifinale due mesi fa alle Atp Finals. Circa 24 ore fa, a quest'ora, è arrivata la vittoria più importante a Melbourne con Medvedev che adesso non sembra più in grado di arginare il fiume in piena Sinner e che, contrariamente a quanto accade di solito, ha varcato la sua metà campo andandosi a complimentare direttamente con il ragazzo dai capelli rossi. Insomma, la provocazione sembra alle spalle: adesso soltanto stima e rispetto per Sinner che, molto presto, è destinato a superarlo in classifica Atp.