Orgoglio Nadal: con Ruud gioca come sa ed evita il terzo ko di fila

Il graffio del campione. Rafael Nadal ha salutato ieri Torino, sede delle Atp Finals 2022, e l'ha fatto nel suo stile: vittoria per 7-5 7-5 contro il norvegese Casper Ruud. Non aveva voglia l'iberico di levare le tende con tre ko consecutivi. E così, con classe e grinta, ha ritrovato in parte il suo tennis al cospetto di un avversario non così centrato e focalizzato, vista la qualificazione alle semifinali già in cassaforte. Un match, comunque, che ha confermato quanto il tennis di Ruud difficilmente possa far male al maiorchino.

Traiettorie leggibili quelle dello scandinavo e, avendo più tempo per incidere, Nadal non ha avuto pietà. Il tutto è stato anche possibile grazie a una prestazione al servizio sontuosa: 16 ace, il 93% dei punti vinti con la prima in battuta e il 60% con la seconda. «Finire con una vittoria è bello e dà soddisfazione, per avere un sapore migliore in bocca. Ho fatto un buon allenamento dopo due partite difficili. Ora devo continuare con attitudine positiva. Sono contento per questo successo. Ora penso a fare una buona preparazione, non voglio proiettarmi troppo in là nel tempo, ma ho sempre motivazione e spero di essere in un buono stato di salute per fare un bel 2023», ha dichiarato l'iberico.

Il campione spagnolo, dunque, è pronto per una nuova sfida e la sua chiusura al Pala Alpitour ha avuto questi chiari connotati. Gli avversari sono avvisati.