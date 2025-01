"Presidente, se si può alzare". Berrettini show al Quirinale da Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancava Jannik Sinner, allora il grande protagonista è stato Matteo Berrettini. Si è svolta oggi la celebrazione dell'Italia del tennis, che al Quirinale ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I vincitori dell'ultima Coppa Davis e dell'ultima Billie Jean King Cup, elegantissimi e con divisa di rappresentanza, si sono presentati a Roma, con il tennista romano mattatore assoluto.

A dispetto della timidezza, che molto spesso lo contraddistingue, Berrettini ha fatto il discorso a nome della squadra, regalando un piccolo show. Prima ha chiesto al Presidente della Repubblica di alzarsi, quando è stato raggiunto sul palco da Jasmine Paolini poi nel suo discorso ha citato anche Sinner: "C'è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino".

Tra sorrisi e risate ha citato anche capitan Filippo Volandri: "Voglio ringraziarlo perché mi ha sempre aiutato nonostante i risultati non arrivassero", e Tathiana Garbin, capitano della squadra femminile: "Con il suo esempio ci ha dimostrato che lottare vale sempre la pena" . Ma ha parlato anche di se stesso: "Per me è una emozione grandissima essere qui, l'anno scorso ero in una veste diversa e da questi ragazzi e ragazze ho preso l'ispirazione per tornare e riportare a casa questa bellissima coppa. Il mio sentimento è di felicità, grazie alla mia famiglia sono riuscito a tornare ai miei livelli".

"Presidente, se anche Lei si può alzare"

"Signora Jas"#Berrettini mattatore assoluto davanti a #Mattarella! pic.twitter.com/NJNgHOwfrP — OK Tennis (@oktennis) January 29, 2025

Il Capo dello Stato ha salutato tutti i tennisti presenti (Musetti, Berrettini, Vavassori, Bolelli, Paolini, Errani, Cocciaretto, Bronzetti, Trevisan) e i capitani (Volandri, Garbin), oltre al Ministro Andrea Abodi, al Presidente del Coni Giovanni Malagò e al numero uno della Fit Angelo Binaghi. Nel suo discorso Mattarella ha sottolineato come la vittoria è bella, rappresenta l'obbiettivo, ma non è la cosa principale. I valori sono altri: "L'aspetto più importante non è necessariamente la vittoria, che va bene e suscita entusiasmo, ma il modo in cui ci si impegna. Lo spirito di squadra, l'armonia, la collaborazione tra atleti e atlete". Poi ha commentato anche i risultati degli Australian Open: "L'anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio con Bolelli e Vavassori".

Emozionatissima Jasmine Paolini. La numero 4 al mondo, ha ricordato i risultati raggiunti e ha ringraziato Mattarella: "Signor Presidente, che onore e privilegio. Lei ha riunito tutta la famiglia del tennis azzurro e non potremmo essere più lieti. Abbiamo condiviso due traguardi straordinari, un momento storico per il tennis italiano. Sono il risultato di lavoro, determinazione e spirito di squadra. Lo sport ci ha insegnato a perseverare e apprezzare ogni traguardo. Ognuno di noi ha dato un contributo. Sappiamo che oggi non è un solo momento di formale riconoscimento, ma un segno di affetto. Questo giorno lo porteremo sempre nel cuore".

A margine della cerimonia, spazio anche per il grande assente Jannik Sinner. "Sgarbo istituzionale? Ma no, nessuno sgarbo, ci mancherebbe, abbiamo un Presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner" ha dichiarato il presidente Binaghi all’uscita dal Quirinale. "Abbiamo organizzato questa data proprio perché pensavamo fosse l’unica finestra possibile, ciò nonostante il festeggiato numero uno non è potuto venire" , ha aggiunto.

"Non ci dobbiamo dimenticare quanto visto in tv una decina di giorni fa, la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione, la sua salute è prioritaria. Pur capendo questo il dispiacere è enorme"

ha concluso.