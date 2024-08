"Problema mentale, non fisico": la rassicurazione di Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Jannik Sinner è umano e può capitare che possa perdere una partita, tra l'altro con un top ten mondiale (Rublev) e soprattutto se il calendario di Montreal a causa della pioggia lo ha costretto a due gare nella stessa giornata, prima contro il cileno Tabilo (con facile vittoria in due set) e poi contro il russo dove è arrivata una sconfitta certamente inattesa ma che non deve preoccupare più di tanto stando alle parole del numero uno del mondo in conferenza stampa. Il campanello d'allarme che è scattato nelle scorse ore, al di là del risultato sul campo, è stata la scena già vista del dolore al fianco ma anche in questo non ci sarebbe nulla di preoccupante.

L'elogio a Rublev

L'azzurro ha attutito molto bene l'impatto della quinta sconfitta stagionale elogiando il proprio avversario. "Sì, è stata una partita difficile. Non ho iniziato molto bene ma poi dopo il secondo set mi sono trovato in una situazione migliore. Nel terzo set è andata com'è andata ma va bene così, è una cosa che capita. Lui ha giocato meglio nei momenti importanti ed ha meritato di vincere ". Come a dire, ci sono anche gli avversari: ricordiamo che Jannik veniva da quasi un mese di mancanza di gare avendo dovuto rinunciare alle Olimpiadi a causa della tonsillite con l'ultima partita disputata sull'erba di Wimbledon prima del torneo canadese.

Le condizioni fisiche

La parola anca non è mai stata pronunciata perché non c'è un problema relativo a quella parte del corpo che gli aveva già dato problemi nel recente passato, semmai ha dovuto a fare i conti con un discorso mentale. A chi gli ha chiesto dei problemi fisici Sinner ha risposto che la spiegazione è " molto semplice: giocare due partite in un giorno è stata sicuramente dura per tutti perché non è quello a cui siamo abituati. Sì, è tutto a posto. Credo che questo tipo di cose siano un pò più mentali che fisiche. Anche se so che il mio corpo non è così pronto come vorrei a causa delle scorse settimane, ma è uno stato anche mentale. Speriamo di tornare in forma" .

Obiettivo Us Open

Quando siamo ormai entrati nella seconda parte della stagione, gli Us Open rappresentano per tutti la tappa più importante perché è il quarto e ultimo torneo dello Slam dell'anno. Per questo motivo i big stanno affrontando la preparazione atletica per farsi trovare pronti dal 26 agosto in poi.

fare miracoli nei prossimi cinque giorni non è possibile, quindi essere pronto per Cincinnati al 100% non penso sia ipotizzabile, ma penso di poterlo essere per lo US Open, che è anche l'evento principale dello swing nordamericano, l'ultimo Slam dell'anno. Quindi ci sto puntando

Lo stesso Sinner ha spiegato che "", ha concluso.