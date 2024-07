"Ritornerò presto": Camila Giorgi rompe il silenzio

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se sui social, soprattutto su Instagram, non ha mai fatto perdere le sue tracce postando spesso foto, Storie e post dei luoghi in cui si trovasse, soltanto nelle ultime ore l'ex tennista Camila Giorgi ha deciso di rompere il silenzio e dare spiegazioni a chi continua a sostenere che si sia rifugiata all'estero per presunti problemi fiscali in Italia e che, in ogni caso, il prossimo 5 novembre dovrà presentarsi di fronte al Gup di Vicenza per rispondere sulla vicenda delle false vaccinazioni anti-Covid.

"Ritornerò presto"

La Giorgi ha pubblicato un post e una Storia molto significativi: nel primo caso si vede la marchigiana di 32 anni con un tailleur presumibilmente per le strade di Dallas, Stati Uniti. " La follia è come un quadro astratto nel quale l'autore ci mette ciò che sente ed ognuno ci vede ciò che vuole", scrive: il riferimento non è chiaro ma è presumibile pensare che riguardi le vicende di cui si è parlato nelle scorse settimane oppure alla scelta del suo ex avvocato, Cristian Carmelo Nicotra, che pochi giorni fa ha fatto sapere di essersi dimesso dal suo incarico di difensore perché la Giorgi si sarebbe resa irreperibile dal 28 maggio nonostante le chat fossero state viste fino al 24 giugno.

Successivamente ha pubblicato anche una Storia (che si cancella in 24 ore, dunque adesso non più visibile), dove è arrivato l'attacco frontale a un certo tipo di stampa. " Purtroppo i giornalisti di poco valore fanno fake news e per avere qualche click in più alla loro pagine venderebbero anche la propria dignità. Ho un avvocato che mi segue, e se avessi problemi non sarei tornata in Italia due settimane fa, e ritornerò presto. Grazie per il vostro amore ".

Il ritiro dal tennis

Sono ormai passati più di due mesi (era l'11 maggio) quando sui social aveva fatto sapere ai suoi fan il definitivo ritiro dall'attività agonistica: a chi le aveva chiesto i motivi, aveva risposto con un semplice " per me era il momento giusto " bollando come fake news alcune ricostruzioni sui media secondo le quali quella scelta fosse dovuta a problemi con il Fisco che l'avrebbero spinta lontano da Italia ed Europa. Successivamente, i suoi legali avevano dichiarato che il ritiro dal tennis non aveva " niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della Guardia di Finanza.

In ogni caso

prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie, anche tramite i propri legali, nelle competenti sedi

Nessuna intenzione di sottrarsi agli accertamenti o alle responsabilità, anzi vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta.- dissero all'epoca -".