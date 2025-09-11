Il ritorno di Berrettini: come sta e quando lo vedremo in campo

È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che lo abbiamo visto in campo ma Matteo Berrettini è pronto a tornare più in forma e carico che mai: dopo oltre due mesi e cinque tornei saltati, il tennista romano 29enne ripartirà dall'Atp 250 di Hangzhou, in Cina, in programma dal 17 al 23 settembre.

Il messaggio di Berrettini

A dirlo è stato lo stesso Matteo con un video benaugurante pubblicato sui social dove si allena duramente e sembra aver del tutto smaltito i problemi fisici che lo hanno afflito nelle ultime settimane. " Preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou ", ha scritto Berrettini postando un video mentre si allena a Montecarlo. Il tennista romano ha giocato la sua ultima partita al primo turno di Wimbledon a fine giugno, poi il lungo stop che lo ha costretto a saltare gli Us Open, ultimo Slam della stagione.

Il lungo stop

L'amarezza è stata tanta dopo l'ennesimo stop della sua tribolata carriera come aveva dichiarato senza mezzi termini dopo la sconfitta al primo turno dell'erba inglese contro il tennista polacca Majchrzak. " Ho bisogno di prendermi un po’ di tempo lontano dal tennis per capire dove voglio andare. Mi sono rotto più di una volta in questi anni, e forse stavolta mi sono rotto anche la testa ". Parole che, a caldo, suonavano come un grosso campanello d'allarme ma poi Berrettini e il suo team hanno fatto il punto per essere pronti a ripartire.

Il 2025 non gli ha regalato, purtroppo, grandi gioie ma più amarezze come lo stop agli Internazionali d'Italia iniziati sotto le migliori intenzioni ma poi le lacrime dopo la sconfitta con Ruud per le precarie condizioni fisiche. Il malessere, però, in qualche modo se lo portava dal torneo precedente (Masters di Madrid) con l'ennesimo problema fisico accusato a metà del torneo. In conferenza stampa a Wimbledon, infatti, aveva detto di aver vissuto settimane difficili dopo gli Internazionali di Roma e addirittura non sapeva se sarebbe stato il caso di rientrare o meno. " L’ho fatto ma non sono riuscito a trovare le energie per stare in campo, o almeno per farlo come voglio io. Non mi riconoscevo. Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa e non raggiungerla mai ".

È TORNATO



Dopo oltre due mesi di assenza e cinque tornei saltati, Berrettini è pronto a tornare in campo!



Matteo sarà in Cina per giocarsi l’ATP 250 di Hangzhou!



Manca ancora una settimana, ma… non vediamo l’oraaaaaa

#ItaliaTeam @federtennis pic.twitter.com/PXuc2Bt8g1 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) September 11, 2025

Adesso la nuova ripartenza: la stagione è agli sgoccioli ma gli appuntamenti importanti non mancano nella speranza che Matteo possa competere al massimo delle sue possibilità e soprattutto al 100% della sua forma fisica.