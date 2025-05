Roland Garros, benissimo Musetti. Il segreto? "Pasta, pizza..."

Ascolta ora 00:00 00:00



C’è un’autostrada verso la semifinale, e forse questo è il problema maggiore in questo momento per Lorenzo Musetti al Roland Garros. O forse lo era, perché la vittoria in quattro set contro Navona (4-6,6-4,6-3,6-2) mostra una maturità conquistata, confermata dall’interessato a fine partita: “Cosa è successo in questi mesi? Ho messo ordine nel mio caos. Di sicuro una partita come questa un paio d’anni fa non l’avrei vinta”.



In effetti: prendiamo le condizioni del campo, che oggi erano completamente diverse rispetto ai giorni scorsi. "Nei primi due giorni - conferma Musetti - la palla rimbalzava pochissimo e ho dovuto cercare di adattarmi. Oggi invece mi sono trovato meglio, anche se Navone ha iniziato molto bene e mi ha messo in difficoltà".

La partita dell’argentino però è durata appunto un set, poi Lorenzo ha messo il turbo e si è comportato da Top 10. Qual è il segreto? "Mah… pasta, pizza, quelle cose che piacciono a noi italiani", ha scherzato con Mats Wilander nell’intervista dopo il match. Aggungendo però: "È un periodo fortunato per il nostro tennis, ci sono uomini e donne in classifica come mai abbiamo avuto. E il frutto di un grande lavoro, e nel mio caso appunto di aver sistemato alcuni particolari e in passato mi avevano bloccato".

questo che, visto che dalla sua parte del tabellone fino a lì non ci sono avversari che Musetti non possa abbattere. Vedremo insomma, se il caos è davvero finito.