Roland Garros, gran rimonta di Musetti: Navone battuto in 4 set

Ascolta ora 00:00 00:00

Con più fatica del previsto Lorenzo Musetti ha avuto la meglio contro l'argentino Mariano Navone che ha sconfitto al terzo turno del Roland Garros con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 dopo tre ore e 26 minuti. È stata una gara in salita, all'inizio, con un gioco molto falloso mentre l'argentino ha giocato benissimo soprattutto nella prima ora di gioco. Alla distanza, però, Lorenzo ha imposto il suo talento e i suoi colpi migliorando vistosamente di set in set e conquistando la meritata vittoria al quarto.

Le parole del vincitore

" Oggi c'erano condizioni completamente diverse rispetto ai giorni scorsi, la palla rimbalzava molto meno nei primi due set e fisicamente ho fatto anche fatica a trovare il ritmo. A poco a poco mi sono sentito meglio e credo di aver giocato meglio e orgoglioso di come sono riuscito a far girare la gara" , ha dichiarato Musetti al termine della gara. Alla domanda su come è riuscito a sbocciare definitivamente facendo valere tutto il suo talento ed entrando nel top ten mondiale, Lorenzo ha spiegato di aver " messo ordine nel caos tennistico che ho, a volte è difficile per me prendere la decisione giusta e questo clic è arrivato quando ho iniziato ad avere le idee più chiare. Cedo di essere cresciuto dal punto di vista dell’atteggiamento, una gara come questa non credo che un paio di anni fa l’avrei vinta ".

Musetti perde il primo set

Pronti via, il 1° set inizia male per Musetti che è impreciso e cede subito il break al più solido Navone: l'argentino tiene la battuta e sale rapidamente 2-0. I primi segnali di ripresa del carrarino arrivano al terzo game dove riesce ad accorciare nel punteggio ma gli errori sono ancora tanti, Navone va 3-1 e Lorenzo cerca di rimanergli attaccato chiudendo a suo favore il turno di battuta (3-2). Come spesso capita, l'azzurro è un diesel, ritrova il suo gioco e si riprende il break di svantaggio pareggiando il punteggio, 3-3. La solidità non dura troppo e l'argentino ritorna avanti sul servizio dell'azzurro, 4-3, che diventa 5-3 dopo una smorzata vincente sotto rete. Nulla da fare nonostante il 5-4, Navone sbaglia di meno e chiude 6-4 dopo un'ora di gioco.

Lorenzo recupera nel secondo set

Un inizio in salita anche nel 2° set con Musetti che cede addirittura a zero punti il break all'avversario, l'azzurro appare impreciso. Navone sbaglia di meno e sale 2-0. Finalmente Lorenzo ha una scossa, gioca meglio e sfrutta gli errori di Navone, recupera il break e va 2-2. Niente da fare, l'azzurro non è continuo e nemmeno adesso riesce a passare in vantaggio ma cede nuovamente il servizio, 3-2 per l'argentino. La gara è particolare visto che i due protagonisti spesso faticano a tenere il punto sul proprio servizio: finalmente Musetti aumenta il suo livello e inanella due punti consecutivi portandosi 4-3. La tanto attesa svolta avviene sul 5-4 a favore di Musetti che con alcuni ottimi colpi mette ko l'avversario strappando il break che vale il set, 6-4 dopo un'ora e 45 minuti complessivi di gioco.

Musetti chiude 6-3 il terzo set

Il 3° set comincia come da "tradizione" in questo match con Musetti che perde puntualmente il primo servizio cedendo il punto a Navone ma poi lo recupera subito grazie a un dritto dell'argentino che finisce lungo (1-1), e poi si porta sul 2-1. Con un game da "vero" Musetti, Lorenzo sale 3-1 strappando il break con un gran dritto. I colpi migliorano, girano bene le gambe e la testa, il rovescio è tornato al top e arriva il 4-1. Non cambia nulla fino al 5-3 quando Lorenzo serve per il set e lo fa magnificamente annullando un palla break e spingendo alla grande con il dritto, 6-3 dopo 2 ore e 40 minuti.

L'azzurro la vince al quarto set

Qualità e punti vincenti, Musetti inizia alla grande il 4° set strappando il servizio a Navone e portandosi poi sul 2-0.

La gara, per il carrarino, è finalmente in discesa con un altro break strappato all'argentino che lo porta fino al 5-1. L'argentino accorcia ma è Lorenzo a servire per vincere il match: 40-15, due match point che chiude a suo favore con un ace, 6-2.