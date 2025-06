Splendido Musetti: batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale al Roland Garros

Ascolta ora 00:00 00:00

Lorenzo è magnifico: Musetti con dei colpi da applausi e una solidità eccezionale elimina anche l'americano Francis Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 e approda alle semifinali del Roland Garros per la prima volta nella sua carriera. Il carrarino sa ormai gestire perfettamente i vari momenti dell'incontro e anche oggi ha mostrato pochissime sbavature di fronte a un big di questo sport che nel suo cammino fin qui non aveva perso nemmeno un set vincendo le sue gare 3-0.

Le parole del vincitore

A fine gara, gli è stato chiesto cosa pensa della sua prima semifinale in questo torneo. " Francis non è partito come voleva, oggi era complicato giocare bene c’era tantissimo vento, non era semplice fare le scelte giuste. Il terzo set è stata una dura battaglia, ero un po’ stanco e non era semplice stare tranquillo ma ho trovato l’energia extra per vincerlo e il quarto set è stato il migliore come qualità di gioco", ha dichiarato Musetti.

Poi ha parlato del suo processo di crescita c’è in campo e fuori dal campo. " Lo scorso anno sono diventato papà, mi ha reso più responsabile e adesso credo di approcciare le cose in maniera più professionale non solo durante le partite ma anche nella routine quotidiana quando mi alleno e nel tempo libero mi godo i momenti con la mia famiglia. Questa vittoria è anche per loro" .

Infine, una nota d'elogio per il suo rovescio così elegante. " Siamo italiani, siamo eleganti: scherzi a parte ho questo stile che appartiene un po’ al passato, purtroppo ci sono pochi giocatori con il rovescio a una mano, è complicato con tutti che servono oltre i 200 Km/h riuscire a difendersi. Però per me è stato naturale da subito, il mio allenatore non ha mai voluto cambiare e fa parte del mio successo", ha concluso Lorenzo.

Il primo set a Musetti

Pronti via, il primo set si apre con una gran partenza del carrarino che rispetto ad altre occasioni mette subito il turbo e strappa il break all'americano salendo 3-0. L'azzurro gioca un gran tennis con i suoi colpi migliori, arriva il 4-1 e poi il 5-2. Sul servizio di Tiafoe è splendido perché si procura due break point e va a segno, chiude 6-2 dominando la prima parte di gara.

Tiafoe riaddrizza la gara

Molto più equilibrio nel secondo set quando l'americano alza il livello del suo tennis e per la prima volta nella gara strappa il turno di servizio all'azzurro nel terzo game, 2-1 che diventa 3-1 poco dopo. Nessuno dei due strappa più il break, motivo per cui è Tiafoe che riesce a tenere a bada il ritorno di Musetti chiudendo 6-4 il set a suo favore, 1-1.

La zampata vincente di Lorenzo

Sicuramente il più lungo ed equilibrato, il terzo set vede un totale e assoluto equilibrio: scambi lunghi, combattutti, entrambi giocano bene ma hanno anche dei piccoli passaggi a vuoto. Il risultato è che nessuno dei due, però, cede il punto sul proprio turno di servizio fino al 5-5: a quel punto tocca a Musetti servire, l'azzurro sale 6-5 e nel momento decisivo e più delicato della gara è bravissimo a essere solido, centrato, senza sbavature. Si procura così due palle break e due set point sul 15-40 e poi chiude urlando verso la sua panchina con un senso di liberazione, 7-5.

Musetti la stravince al quarto set

Il quarto set inizia nel migliore dei modi: Lorenzo vince il turno di servizio e poi è bravissimo a costruirsi tutti i punti dalla battuta dell'avversario a cui strappa il break nel secondo game, 2-0. Musetti torna a livelli ingiocabili, ottavo ace e 3-0 che sembra facile ma è frutto del lavoro del carrarino che migliora sempre di più. Tiafoe accorcia (3-1) ma Lorenzo è impeccabile nei turni di servizio, 4-1 grazie a un altro delizioso rovescio in lungolinea.

Si arriva velocemente sul 5-2, l'azzurro non sbaglia nulla e si conquista tre match point sullo 0-40: il primo viene annullato, anche il secondo ma non il terzo con il dritto di Tiafoe che si infrange in rete,e semifinale per la prima volta in carriera a Parigi.