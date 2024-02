Wta Dubai, Jasmine Paolini trionfa in finale. "Orgogliosa di me stessa"

Un'altra grande soddisfazione per il tennis italiano, questa volta arriva dalle donna: la nostra Jasmine Paolini ha vinto il Wta 1000 di Dubai battendo in finale la russa Anna Kalynskaya dopo due ore e 13 minuti di gioco con il punteggio di 4-6 7-5 7-5. Si tratta del secondo titolo in carriera per l'atleta di 28 anni nata a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, ma il primo di questo valore, ossia un Wta 1000. La vittoria le permetterà, da lunedì, di ottenere il suo best ranking diventando la numero 14 del mondo (dalla 26esima posizione).

La gara

Di fronte a lei aveva trovato la rivelazione del torneo visto che la Kalynskaya era arrivata dalle qualificazioni e proprio ieri, a sorpresa, ha vinto contro la numero al mondo, la polacca Iga Swiatek. Il primo set è subito in salita per l'italiana mentre la russa appare molto più sciolta e "sfrontata" riuscendo a portare a casa il nono game che risulterà fatale: 6-4 per la russa in 35 minuti, la Paolini serve male (soltsanto il 50% di punti con la prima, addirittura 29% con la seconda di servizio.

Nel secondo set la musica cambia: c'è maggiore equilibrio, si va avanti fino al 6-5 a favore dell'azzurra che evita il tie-brak strappando il servizio all'avversaria nel dodicesimo game, punteggio di 7-5 in 49 minuti che vale l'1-1, si decide tutto al terzo set che sembra a favore della russa che strappa subito due break con la Paolini al servizio fino a quando non si arriva al 5-4 con la Kalynskaya che deve servire per il match.

Ecco dove si compie l'impresa: contro-break decisivo, la Paolini gioca con coraggio strappando il servizio e tenendo quello successivo, si va sul 6-5. La russa è alle corde e l'italiana trionfa portando a casa 16 punti a 3 degli ultimi 19 e compiendo un autentico capolavoro vicendo 7-5 anche il terzo set con una rimonta straordinaria e credendoci fino alla fine.

Le parole di Jasmine Paolini

Intervistata a fine gara, l'azzurra è raggiante. " È molto speciale, sono molto contenta, è stato un match durissimo. Lei ha giocato a un livello incredibile per tutta la settimana ma sono stata brava a rientrare in partita e a lottare per ogni punto pensando che potevo farcela. Sono orgogliosa di me stessa e di quello che ho fatto ", ha dichiarato Jasmine Paolini felice per il successo nel Wta 1000 di Dubai " Sono contenta di ogni partita che ho vinto, soprattutto la prima - il riferimento al match con Haddad Maia, dove era sotto di un set e di un break -. Essere poi arrivata a vincere il titolo è incredibile ".