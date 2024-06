Roland Garros, Paolini in finale contro Swiatek: 2-4 | DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La gara in diretta: 1°set

Per la prima volta nella sua carriera, Jasmine Paolini si gioca la vittoria finale in un torneo dello Slam, in questo caso il Roland Garros di Parigi. Di fronte non ha un avversario qualunque, tutt'altro: c'è Iga Swiatek, la polacca numero uno del ranking mondiale che come un rullo compressore ha sbaragliato tutte le avversarie incontrate nel suo cammino a volte anche con punteggi netti senza concedere nemmeno un game. La strada è in salita e l'azzurra non parte favorita ma non lo era nemmeno in altre gare dove ha vinto nettamente con il tennis migliore della sua carriera che da lunedì la farà diventare numero 7 della classifica Wta. E poi domani, Jasmine, si giocherà un'altra finale con l'amica Sara Errani nel doppio contro la coppia Gauff-Siniakova. Un week-end così intenso nella sua carriera da tennista non l'ha mai vissuto ma si fa una cosa per volta: adesso sguardo e concentrazione rivolti all'impenetrabile polacca vada come vada.

6° game, in atto un autentica battaglia di colpi e risposte: Paolini ha la peggio con il punteggio di 30-40 e cedendo il punto con un doppio fallo, 4-2.

5° game, in questa fase la polacca è straripante, ingiocabile: 40-0, ne sbaglia una ma riesce a chiudere, 3-2.

4° game, Jasmine al servizio con Iga molto aggressiva, 0-30 e poi l'azzurra sbaglia concedendo tre palle break (0-40): controbreak ottenuto subito, 2-2.

3° game, Swiatek alla battuta sbaglia e va sotto 0-30, poi con una smorzata eccezionale la Paolini si procura due palle break sul 15-40: il dritto della polacca va lungo, 2-1 per l'azzurra.

2° game, tocca alla battuta della Paolini: inizia molto bene spingendo con il suo dritto, sale alla grande 40-0 ma poi la polacca accorcia pareggiando i conti, 40-40. Con un gran recupero Swiatek si procura la palla break ma il nastro cambia la traiettoria del rovescio, nuova parità. Poi, però, l'azzurra riesce a conquistare il punto, 1-1.

1° game, al servizio inizia la polacca: benissimo con le prime palle, sale 40-30 ma Jasmine scambia

molto bene e senza essere sovrastata dai colpi della Swiatek. Con un ace, però, finisce 1-0.

Le tenniste sono scese in campo al Philippe-Chatrier alle 15.05: pochi minuti di riscaldamento e poi il via all'attesissima finale.