Roland Garros, Sinner in campo contro Kotov: 3-2 1° set |DIRETTA

Sul campo centrale del Philippe Chatrier al Roland Garros parigino è tempo di terzo turno: il nostro Jannik Sinner se la vedrà contro il russo Pavel Kotov, attuale numero 56 del ranking Atp che ha già sfidato recentemente sulla terra rossa di Madrid. In quella gara il punteggio è stato a favore di Jannik (6-2 7-5) ma l'aspetto agonistico è passato velocemente in secondo piano perché da quel momento in poi inizieranno i problemi all'anca che lo hanno costretto al ritiro dal torneo spagnolo nel turno successivo e, soprattutto, all'assenza dagli Internazionali di Roma. Adesso che il peggio sembra definitivamente alle spalle, Sinner parte da favorito ma attenzione al russo capace di un ottimo tennis sulla terra rossa. Chi vorrà guardare il match in televisione dovrà sintonizzarsi con Eurosport 1 (canale 210 di Sky Sport).

La gara in diretta: 1° set

5° game, tocca al russo il turno di battuta: un doppio fallo di Kotov valgono un nuovo 15-40 per Jannik ma anche stavolta è bravo ad annullarle, nuovo 40-40. Fotocopia del terzo game, ancora una palla break per l'azzurro che stavolta ottiene alla grande, 3-2 per Sinner.

4° game, al servizio c'è Sinner: un ace e un servizio vincente lo aiutano a salire sul 40-15 e chiudere il game, 2-2.

3° game, con un dritto strepitoso Sinner si conquista due palle break sul 15-40: la prima viene annullata da un servizio vincente del russo e la seconda da un ottimo dritto, si va in parità (40-40). Gli scambi sono prolungati ma Jannik si procura un altro break ma non chiude, di nuovi ai vantaggi. Alla fine il russo ottiene il punto, 2-1.

2° game, ecco il primo turno di servizio di Sinner: l'azzurro sale velocemente sul 40-15, sbaglia un punto ma poi chiude il game, 1-1.

1° game: il primo a servire è Kotov, gara subito molto equilibrata. Si va sul 40-30 che chiude 1-0.

I giocatori stanno effettuando il

riscaldamento pre-gara: tra pochi minuti avrà il via il match.

I giocatori non enteranno in campo prima delle 13.50: il match precedente giocato al Chartier ha visto la vittoria di Coco Gauff contro l'ucraina DayanaYastremska.