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Tennis |Vittoria netta

Roland Garros, Sinner debutta in scioltezza: Tabur sconfitto nettamente in tre set

Jannik sconfigge il francese e avanza al prossimo turno dove troverà l’argentino Cerundolo: una gara senza storia, ecco com’è andata

Roland Garros, Sinner debutta in scioltezza: Tabur sconfitto nettamente in tre set
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Ottima la prima. Jannik Sinner conferma il suo strepitoso stato di forma vincendo la gara d’esordio al Roland Garros contro il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 dopo due ore e 8 minuti di gara. L’azzurro si è gestito, un po’ di gara c’è stata davvero nel terzo set. Ha cancellato, ed è ripartito alla grande, la cocente sconfitta dello scorso anno per mano di Carlos Alcaraz in finale a Parigi ma quella gara, ormai, appartiene al passato remoto.

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Le parole di Jannik

“Sono felice di essere tornato qua, ho cercato di fare del mio meglio. Il primo turno non è mai facile, grazie per il supporto”, dice rivolto al pubblico francese. Poi, qualche parola sull’addio di Monfils. “Mi ha emozionato, mi ha ricordato quando ero giovane, è stato un esempio”. Siparietto finale, poi sulla Tour Eiffel che sta cercando di “costruire” con il fratello Mark. "Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di Lego: non siamo ancora riusciti a finirla. A volte diventa un po' noioso ma non manca tanto. Quando finirà il torneo, appena rientro a casa vi manderò una foto del lavoro finito".

La vittoria di Sinner in tre set

Un dominio netto e incontrastato, nel primo set, che si chiude 6-1 dopo appena 30 minuti di gioco. Jannik prende subito le redini della gara strappando il break a Tabur nel primo game, nel quinto e nel settimo, la superiorità rispetto al francese è indiscutibile. Se vogliamo, c’è un po’ più gara nel secondo set finito 6-3 dopo 39 minuti di gioco. Sinner dimostra una solidità impressionante e sicuro in tutti i suoi colpi. Il set gira definitivamente nel quarto game quando il numero uno del mondo strappa il servizio a Tabur.

Il vero equilibrio arriva nel terzo set: nonostante il break di Jannik nel terzo game che lo porta sul 2-1, fa più fatica del previsto nel quarto gioco tant’é che coach Cahill si alza in piedi in una pausa di gioco, segnale che qualcosina è da sistemare.

Si continua “on serve” fino al 5-3 per l’azzurro: il turno di battuta è di Tabor, Jannik sfrutta il suo potenziale portandosi 40-15, arrivano i primi due match point ma vengono annullati dal francese. Arriva anche il terzo match point ma la risposta di rovescio è lunga di pochissimo. La gara si decide sul servizio di Sinner: l’azzurro chiude 6-4 tra gli applausi generali.

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