Roland Garros, Sinner domina Gasquet in tre set e approda al terzo turno

Migliora gara dopo gara e mostra di essere pronto a giocare gare al meglio dei cinque set: Jannik Sinner è stato troppo superiore anche per il talento francese 38enne Richard Gasquet che ha sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Un'altra prova di forza, netta, che il numero uno del mondo ha mostrato in questo secondo turno del Roland Garros dove ha sbagliato pochissimo, non ha mostrato segni di fatica, ha variato molto il suo gioco e messo nell'angolo il beniamino di casa. Al terzo turno, Sinner affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 33 del ranking Atp.

Le parole di Sinner

" È stato molto speciale giocare qua contro Richard, avevamo giocato lo scorso anno. Sono contento di essere al terzo turno, grazie per il vostro tifo ", ha dichiarato l'azzurro al termine della gara. Il palcoscenico, però, è giustamente per Gasquet che dopo la gara di oggi dice addio al tennis. " Con Gasquet abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo, apparteniamo a generazione diverse. Congratulazioni per la tua incredibile carriera, per la tua famiglia, il tuo team. Senza grandi persone attorno non è possibile fare una grande carriera come la tua, tutti si ricorderanno di te anche dopo il ritiro. Complimenti per la persona che sei e ti auguro il meglio per il resto della tua vita", aggiunge Sinner.

Jannik vince il primo set

Il 1° set inizia con Sinner alla battuta e subito mostra di essere solido con questo fondamentale mettendo in campo ottime prime di servizio, 1-0. Primo punto ottenuto anche da Gasquet che con il rovescio disegna benissimo il campo (1-1) ma è sul 2-1 per Jannik che c'è la prima svolta del match con l'azzurro che strappa il break al francese portandosi 3-1 e confermando il punto sul proprio turno di servizio, 4-1. In questo primo scorcio di gara Sinner è praticamente ingiocabile ma anche Gasquet è bravo a cancellare le due palle break concesse all'avversario e accorciare 4-2. Sul 5-3 Sinner serve per il set: va sotto 15-40, poi recupera alla grande e chiude 6-3 dopo 40 munuti.

Sinner domina l'avversario

Il 2° set si apre con Gasquet particolarmente falloso, tre doppi falli nel primo game e Sinner ne approfitta subito strappando il break e portandosi rapidamente 2-0. Il francese appare già molto stanco e si apre un'autostrada per Jannik che ottiene un altro break e successivamente firma il 4-0. Gasquet scuote la testa in direzione del suo angolo, appare oggettivamente stanco e con meno soluzioni per contrastare il numero uno del mondo che vola 5-0 strappando il terzo break consecutivo e chiudendo 6-0 in soli 27 minuti.

L'altoatesino la chiude al terzo set

All'inizio del 3° set Gasquet prova a scuotersi spinto dal pubblico e mette a segno il primo punto: è sicuramente il set più equilibrato dell'incontro, non arrivano break e il francese sembra essersi ritrovato.

Jannik stands strong and ends Gasquet’s Roland-Garros journey in his final match #RolandGarros pic.twitter.com/VfVcnaIyBv — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2025

Dal canto suo Sinner non sbaglia nulla quando gioca sul servizio, si va 2-2, 3-3 e 4-4, grande equilibrio fino al nono game quando arrivano due palle break per l'azzurro che sfrutta alla grande, 5-4 e possibilità di chiudere il match. Ecco che arriva il 40-15, Jannik chiudetra gli applausi del pubblico francese.